Meteo » Vreme rea în jumătate de țară: ANM emite două coduri galbene și o informare meteorologică

ANM anunță două coduri galbene și o informare meteo pentru 8-10 mai: averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale de până la 60 km/h în Moldova, Oltenia și munte.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 10:05, Știrile zilei

ANM a emis vineri o informare meteorologică valabilă până duminică dimineața și două atenționări cod galben pentru perioade scurte din această perioadă, vizând instabilitate atmosferică cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării.

Prognoza meteo ANM anunță o perioadă cu vreme instabilă în cea mai mare parte a României, cu fenomene care se vor succeda în valuri până în dimineața zilei de 10 mai.

Informare meteorologică: 8 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10

Potrivit ANM, la munte și în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor alterna perioadele cu instabilitate atmosferică. Fenomenele vizate sunt averse moderate, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35-50 km/h și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă acumulate în 3 ore vor fi de 15-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.

Cod galben: 8 mai, ora 12 – 8 mai, ora 22

Prima atenționare cod galben vizează cea mai mare parte a Moldovei și zone locale din Carpații Orientali și Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-60 km/h și grindină izolat. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în 3 ore, izolat 30-40 l/mp.

Cod galben: 9 mai, ora 03 – 9 mai, ora 13

Al doilea cod galben este valabil în intervalul 9 mai, ora 3 – 9 mai, ora 13. Acoperă cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei. Fenomenele sunt similare: averse torențiale, fulgere, rafale de până la 60 km/h și grindină izolată, cu acumulări de 15-25 l/mp, local 30-40 l/mp.

Vremea rea se va menține în general moderată ca intensitate în afara intervalelor cod galben.

