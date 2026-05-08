Maxim istoric pe Bursa de Valori Bucureşti. De ce crește bursa în plină criză politică?

Nivelul depăşeşte precedentul maxim intra-day, de 29.615 puncte, înregistrat pe 24 februarie. În ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare, principalul indice al pieţei locale a acumulat un avans de 4,72%, iar de la începutul anului 2026 Bursa de la Bucureşti este pe plus cu 21%, scrie ZF.

Creşterea de vineri are loc într-un context intern marcat de incertitudine politică şi contrastează cu evoluţia aşteptată pe marile burse europene, unde contractele futures indicau scăderi de 0,7%-1% la Londra, Frankfurt şi Paris. Presiunea asupra pieţelor europene vine pe fondul noilor ameninţări ale administraţiei Trump privind majorarea tarifelor pentru Uniunea Europeană.

Cele mai puternice creşteri din indicele BET în cursul săptămânii au fost înregistrate de Premier Energy, cu un avans de 16,84%, urmată de Electrica, plus 10,95%, şi Romgaz, plus 10,29%. În primele minute ale şedinţei de vineri, Romgaz şi Premier Energy conduceau din nou creşterile, cu aprecieri de aproape 3% fiecare.

Banca Transilvania, emitentul cu cea mai mare pondere în indicele BET, avansa cu 0,21%, până la 38,18 lei pe acţiune.

Pe piaţa valutară, leul s-a depreciat faţă de euro cu aproximativ 1,1% în ultima săptămână şi cu 3,3% faţă de nivelul de acum o lună.

De ce face bursa recod în plină criză politică?

Explicaţia pentru noul maxim al Bursei de la Bucureşti, în ciuda crizei politice, ţine de faptul că investitorii par să privească dincolo de turbulenţele imediate şi să parieze pe randamentele oferite de acţiunile locale.

În timp ce deprecierea leului şi incertitudinea politică alimentează volatilitatea pe termen scurt, piaţa bursieră reacţionează şi la factori precum rezultatele companiilor, dividendele aşteptate, evaluările încă atractive şi perspectiva ca, după stabilizarea contextului politic, capitalurile să revină către active cu randament mai ridicat.

În plus, evoluţia indicelui BET este susţinută de companii mari din energie, utilităţi şi sectorul financiar, unele dintre acestea fiind percepute de investitori ca având capacitatea de a transfera costurile mai mari sau de a beneficia de un mediu inflaţionist. Pentru exportatori, un leu mai slab poate reprezenta chiar un avantaj, întrucât veniturile obţinute în valută valorează mai mult în moneda locală. În cazul companiilor cu dividende ridicate, investitorii pot considera că randamentul oferit de acţiuni compensează riscurile politice şi valutare.