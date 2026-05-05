Bursa de Valori București a revenit pe verde la câteva ore după votul asupra moțiuni de cenzură din Parlament

UPDATE Bursa a revenit pe creștere

Cu mai puțin de o oră înainte de închiderea zilei de tranzacționare, BVB a revenit pe verde, la majoritatea indicilor.

Indicele principal al BVB, BET, a ajuns la 28,519 puncte la ora afișată 17:36, ceea ce reprezintă un avans de 1,21% față de valoarea la care a închis ziua precedentă și o creștere sesizabilă față de cea de sub 27.800 de puncte înregistrată după ora 14:00, în contextul votul decisiv din Parlament.

În topul acțiunilor tranzacționate marți sunt cele ale Băncii Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica.

Până la ora menționată fuseseră efectuate tranzacții în valoare totală de 98,75 milioane lei (18,99 milioane euro).

UPDATE Cădere abruptă pe bursă

Toți indicii BVB arau pe roșu după votul care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Indicele principal al BVB, BET, a ajuns sub 27.800 de puncte după ora 14:00, apoi a crescut la 28.032,36 de la ora 14:51, după votul decisiv din Parlament, 0,52% mai puțin decât valoarea la care a închis ziua precedentă.

Știrea inițială:

Indicele principal al BVB avea o creștere de 0,3% la ora 11:30.

Guvernul Bolojan trece, marți, prin votul decisiv al moțiunii de cenzură. Care sunt ultimele calcule din Parlament, scenariile de la Cotroceni și riscurile pentru PNRR.

Bucharest Exchange Trading (BET), principalului indice a ajuns la 28.261,41 de puncte la ora 11:30, cu 0,3% mai mult față de valoarea la care a închis ziua precedentă.

La o oră și jumătate de când a sunat clopoțelul, cu o întârziere la afișare de 15 minute, rulaj total este în valoare de 17,09 milioane de lei (3,29 milioane de euro).

Cele mai tranzacționate acțiuni la ora respectivă sunt cele ale Hidroelectrica, cu un preț de 158,8 lei, respectiv un total de 2,3 milioane de lei.

BET este primul indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pieței locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare (SIF-uri). Este un indice de preț ponderat cu capitalizarea free floatului, ponderea maximă a unui simbol fiind de 20%. Criteriul principal de selecție al societăților în indice este lichiditatea.

Un alt indice foarte important, BET-NG, avea o creștere de 0,45% la ora menționată. BET-NG (BUCHAREST EXCHANGE TRADING ENERGY & RELATED UTILITIES INDEX), unul dintre cei 12 indici proprii ai Bursa de Valori București (BVB), este un indice sectorial care reflectă evoluția companiilor listate pe piața reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia și utilitățile aferente. Ponderea maximă a unei companii în indice este 30%.

