Ce companii sunt considerate eligibile pentru listarea la BVB și ce noi pachete al actualilor participanți sunt recomandate de Oana Gheorghiu pentru tranzacționare? Pașii și durata demersurilor

La capitalizările bursiere din martie 2026, primele trei tranzacții prioritare, cu noi pachete de acțiuni ale companiilor cu vechime pe bursa Hidroelectrica și Romgaz pot genera venituri orientative la bugetul de stat cuprinse între 3 și 8 miliarde, se arată în raportul prezentat joi.

Acesta identifică ce poate fi valorificat prin mecanisme de piață, respectiv companiile cu capital de stat pentru care listarea parțială la Bursa de Valori București reprezintă o opțiune strategică viabilă.

Mai concret, este vorba de un pachet (ABB) de 5-10% din Hidroelectrica, estimat la 3,1 – 6,2 miliarde lei, un ABB de 5-7% din Romgaz ( de 2,2 – 3,1 mld. lei) și o listare (un IPO) a CEC Bank cu componentă de vânzare pachet stat (volum de stabilit prin studiu de fezabilitate) – estimării calculate la prețurile curente de piață.

Pe acest segment, la fel ca și cel privitor la cel 22 de companii, se solicită Guvernului adoptarea unui memorandum care să mandateze deciziile din lista pilot, cu termen recomandare pe 30 aprilie.

Raportul privind companiile eligibile pentru listare la Bursa de Valori București este o analiză exploratorie bazată pe date publice AMEPIP, și BVB, neverificate independent., care propune Guvernului demararea unor studii de fezabilitate profesioniste, nu conține evaluări d epiață independente și nu substituie studiile pe care le recomandă, iar verdictele sunt orientative se precizează în amplul document.

„Există un argument structural care justifică urgența demersului dincolo de PNRR: pentru ca Bursa de Valori București să își consolideze poziția în ecosistemul piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est, este necesară creșterea ofertei de emitenți relevanți și a ponderii acțiunilor disponibile efectiv la tranzacționare. Fondurile de pensii private și investitorii instituționali locali au nevoie de instrumente solide, lichide și de dimensiune suficientă. Fără emitente noi de calitate, lichiditatea rămâne limitată și piața riscă să rămână periferică față de Polonia, Cehia sau Austria”, se precizează în document.

Etapele propuse

„Am prezentat, este adevărat, și o listă exploratorie pentru companii care sunt eligibile pentru listare, dar este doar în explorare. Este o listă care urmează să fie supusă unei analize de specialitate; urmează, de asemenea, să fie discutată în cadrul guvernului. Cred foarte tare că această listare este un instrument extrem de eficient pentru a introduce buna guvernanță și pentru a face transparentizarea cheltuielilor într-o companie de stat. După cum știm, o listare durează între 12 și 24 de luni cel puțin, deci nu este un proces care să înceapă imediat. Urmează o prospectare, urmează o analiză din partea ministerelor. După ce vom avea aliniere pe această listă, vom reveni cu informațiile necesare”, a declarat Oana Gheorghiu.

Structura de decizie propusă este ca Guvernul să mandateze ministerele tutelare și AMEPIP să comisioneze studii de fezabilitate pentru companiile identificate ca prioritare în prezentul raport, studiile revin în Guvern în trei – șase luni de la mandat, cu recomandare de decizie per companie.

Raportul analizează două categorii: IPO-uri posibile pentru companii nelistate; Pachete – ABB-uri posibile pentru companii deja listate la BVB.”

Pentru listarea CEC Bank, „cel mai solid candidat de IPO din portofoliul public”, care apare cu o evaluare a AMEPIP de 4,5 miliarde de lei, termenul recomandat este trimestul 4 2026.

Printre companiile cu capital de stat incluse pe lista posibilelor listări sau pachete cu verdictul „condiționat” sunt CN APM Constanța, ,Salrom (condiționat), Romarm/ Cugir (condiționat), Poșta Română (condiționat) și Transgaz (condiționat), iar „amînat”, CNAB București și Nuclearelectrica. La Transelectrica nu se recomandă, prentru că statul alre 58,69%, iar orice ABB semnificativ coboar sub pachetul de control.

