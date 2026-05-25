Prima pagină » Economic » ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București: Turismul românesc confirmă maturitatea unei industrii solide și capitalizate

ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București: Turismul românesc confirmă maturitatea unei industrii solide și capitalizate

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București și transmite că acest pas reprezintă un semnal de încredere pentru întreaga industrie a turismului.
ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București: Turismul românesc confirmă maturitatea unei industrii solide și capitalizate
Iulian Moşneagu
25 mai 2026, 12:52, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

ANAT consideră că listarea unuia dintre cei mai mari touroperatori din România confirmă maturizarea pieței locale de turism și arată că marile companii românești din domeniu au ajuns la un nivel de dezvoltare și credibilitate care le permite accesul la piața de capital.

Potrivit asociației, listarea la bursă a unui touroperator românesc cu tradiție demonstrează că turismul este un sector economic relevant, capabil să genereze afaceri solide, branduri puternice și companii competitive la nivel regional.

„Christian Tour nu listează acum doar o companie la bursă – listează încrederea în turismul românesc, dincolo de cifre și de o istorie solidă construită cu tenacitate. Cristian Pandel a construit în timp, cu pasiune și profesionalism, o companie care a devenit sinonimă cu seriozitatea în turismul românesc, iar decizia de a merge la bursă arată că maturitatea antreprenorială și maturitatea industriei au ajuns în același punct. Este un moment important și sunt convins că exemplul său va inspira și pe alți antreprenori din turism”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

„Piața agențiilor de turism este într-o continuă transformare”

Președintele de onoare al ANAT, Alin Burcea, afirmă că piața agențiilor de turism trece printr-o perioadă de transformări.

„Piața agențiilor de turism este într-o continuă transformare. Au avut loc vânzări către investitori străini, vor avea loc fuziuni, acum și listări pe Bursă. Anima, companie aeriană privată românească, deține acum investitori instituționali, având viitorul asigurat. Viitorul arată bine, dar cu puțin sprijin din partea statului ar putea arăta și mai bine”, a spus Alin Burcea.

ANAT arată că, în ultimii aproape 20 de ani, piața agențiilor de turism din România a trecut printr-un proces accelerat de consolidare și profesionalizare, fiind realizate mai multe tranzacții importante.

Asociația susține că accesul companiilor din turism la piața de capital poate contribui la creșterea transparenței, la consolidarea guvernanței corporative și la accelerarea investițiilor în tehnologie, digitalizare și dezvoltare regională.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Pontoane din fonduri UE, sub dimensiunile cerute. Directorul CJ Tulcea care a semnat contractele a cumpărat ulterior un apartament în blocul celui care a câştigat licitația
Libertatea
Semn neobișnuit la nivelul picioarelor care ar putea indica probleme hepatice. Medic: „Ficatul transmite semnale prin piele”
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia