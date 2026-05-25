ANAT salută listarea Christian Tour la Bursa de Valori București: Turismul românesc confirmă maturitatea unei industrii solide și capitalizate

ANAT consideră că listarea unuia dintre cei mai mari touroperatori din România confirmă maturizarea pieței locale de turism și arată că marile companii românești din domeniu au ajuns la un nivel de dezvoltare și credibilitate care le permite accesul la piața de capital.

Potrivit asociației, listarea la bursă a unui touroperator românesc cu tradiție demonstrează că turismul este un sector economic relevant, capabil să genereze afaceri solide, branduri puternice și companii competitive la nivel regional.

„Christian Tour nu listează acum doar o companie la bursă – listează încrederea în turismul românesc, dincolo de cifre și de o istorie solidă construită cu tenacitate. Cristian Pandel a construit în timp, cu pasiune și profesionalism, o companie care a devenit sinonimă cu seriozitatea în turismul românesc, iar decizia de a merge la bursă arată că maturitatea antreprenorială și maturitatea industriei au ajuns în același punct. Este un moment important și sunt convins că exemplul său va inspira și pe alți antreprenori din turism”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

„Piața agențiilor de turism este într-o continuă transformare”

Președintele de onoare al ANAT, Alin Burcea, afirmă că piața agențiilor de turism trece printr-o perioadă de transformări.

„Piața agențiilor de turism este într-o continuă transformare. Au avut loc vânzări către investitori străini, vor avea loc fuziuni, acum și listări pe Bursă. Anima, companie aeriană privată românească, deține acum investitori instituționali, având viitorul asigurat. Viitorul arată bine, dar cu puțin sprijin din partea statului ar putea arăta și mai bine”, a spus Alin Burcea.

ANAT arată că, în ultimii aproape 20 de ani, piața agențiilor de turism din România a trecut printr-un proces accelerat de consolidare și profesionalizare, fiind realizate mai multe tranzacții importante.

Asociația susține că accesul companiilor din turism la piața de capital poate contribui la creșterea transparenței, la consolidarea guvernanței corporative și la accelerarea investițiilor în tehnologie, digitalizare și dezvoltare regională.