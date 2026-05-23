Investițiile nu sunt doar pentru cei bogați. Cum să nu pierzi bani când începi să investești

Investițiile nu sunt doar pentru cei bogați

În prezent, multe platforme permit investiții pornind de la sume mici, uneori chiar și sub 100 de dolari, demonstrând că investițiile nu sunt rezervate doar celor bogați. Mai importantă decât suma inițială este consecvența, explică analiștii.

Persoanele care investesc regulat beneficiază în timp de efectul dobânzii compuse – mecanismul prin care câștigurile obținute generează alte câștiguri. Cu cât economisirea și investițiile încep mai devreme, cu atât șansele de a acumula sume importante pe termen lung sunt mai mari, chiar și prin contribuții lunare relativ mici.

Orice investiție poate aduce și pierderi

Valoarea unei investiții poate crește, dar poate și scădea rapid, de la o zi la alta sau chiar în decurs de câteva ore, în funcție de evoluția pieței.

În cazul acțiunilor, prețurile se pot modifica puternic într-un timp scurt. Obligațiunile sunt considerate mai stabile, însă nici acestea nu sunt lipsite complet de riscuri.

Specialiștii financiari spun că investițiile care promit câștiguri mai mari implică, de regulă, și riscuri mai ridicate, inclusiv posibilitatea de a pierde o parte importantă din bani.

Mulți investitori începători descoperă abia după primele scăderi că nu sunt pregătiți emoțional pentru fluctuațiile pieței.

Din acest motiv, este important ca fiecare investitor să înțeleagă cât risc își poate asuma înainte de a începe să investească.

Nu puneți banii într-un singur activ

Diversificarea este considerată una dintre regulile de bază în investiții. Pentru a reduce riscul unor pierderi majore, specialiștii recomandă împărțirea banilor în mai multe tipuri de active.

Printre cele mai cunoscute instrumente se numără acțiunile, obligațiunile, fondurile mutuale și ETF-urile – fonduri tranzacționate la bursă care urmăresc evoluția unor indici sau sectoare economice.

Diversificarea nu garantează profitul, însă poate limita impactul unor pierderi mari într-o singură zonă a pieței.

Costuri ascunse

Mulți investitori începători ignoră comisioanele și taxele asociate investițiilor. Taxele de administrare, costurile de tranzacționare și alte comisioane pot reduce semnificativ câștigurile pe termen lung.

În același timp, experții recomandă prudență în fața produselor financiare complicate sau promovate agresiv drept oportunități sigure de câștig.

„Nu investi niciodată în ceva ce nu înțelegi complet” este una dintre cele mai cunoscute reguli din educația financiară.

Emoțiile, periculoase pentru investitori

Multe dintre cele mai slabe decizii financiare sunt luate sub impulsul emoțiilor, spun specialiștii financiari.

În perioadele de creștere accelerată, mulți investitori cumpără de teamă să nu piardă oportunitatea. În schimb, atunci când piețele scad brusc, apare panica, iar unii aleg să își vândă investițiile exact în cele mai nefavorabile momente.

Experții spun că investițiile trebuie privite pe termen lung, iar fluctuațiile pieței sunt normale. Succesul în investiții nu depinde de găsirea unei „lovituri” rapide, ci de construirea unor obiceiuri financiare sănătoase și de respectarea unui plan pe termen lung.