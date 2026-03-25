Probleme în creditele private: firmele nu mai plătesc, iar investitorii își retrag banii

În ultimele zile, mai multe fonduri mari din Statele Unite au decis să limiteze retragerile, după ce tot mai mulți investitori au vrut să își scoată banii. De exemplu, Ares Management, o companie americană care administrează investiții alternative și oferă finanțare firmelor, a plafonat retragerile la 5%, după ce solicitările au depășit 11%. O măsură similară a fost anunțată și de Apollo Global Management, un alt mare administrator de active din SUA, specializat în investiții și împrumuturi către companii.

Credite luate ieftin, greu de plătit acum

La fel au procedat și de alte firme din sector, precum Blue Owl Capital, o firmă americană care acordă finanțări directe companiilor, pe fondul temerilor că tot mai multe credite nu vor mai fi rambursate. Potrivit CNBC, aceste restricții apar pe fondul creșterii retragerilor și al îngrijorărilor legate de calitatea împrumuturilor din piață.

Problema principală este simplă: în ultimii ani, multe companii s-au împrumutat masiv, într-o perioadă cu dobânzi foarte mici. Acum, cu dobânzi mai mari și costuri în creștere, accelerate și de efectele războiului, unele dintre ele nu mai pot ține pasul cu ratele.

Urmează pierderi pentru firme și investitori

Potrivit Morgan Stanley, una dintre cele mai mari bănci de investiții din Statele Unite, rata firmelor care nu își mai pot plăti datoriile ar putea ajunge la 8%, mult peste nivelul obișnuit de 2–2,5%.

Chiar și așa, analiștii spun că situația nu este comparabilă cu criza din 2008. „Un nivel de 8% ar fi semnificativ, dar nu sistemic”, arată specialiștii băncii.

În realitate, o parte dintre probleme sunt încă „ascunse”. În loc să declare oficial că firmele nu pot plăti, creditorii aleg uneori să le amâne termenele sau să modifice contractele.

„Dacă aproximativ 8% dintre aceste împrumuturi nu mai sunt plătite, înseamnă că nu mai vorbim de investiții fără risc — vor exista pierderi în unele cazuri, dar pe termen lung piața se va corecta”, explică responsabilii financiari.

Această „resetare” înseamnă, pe scurt, că unele firme vor intra în dificultate sau chiar în faliment, iar investitorii vor pierde bani, lucru rar până acum în acest sector.

Primele pierderi în fondurile mari

Un alt semnal de alarmă vine din sectorul tehnologiei, în special din zona software, unde multe companii sunt puternic îndatorate. Schimbările rapide aduse de inteligența artificială cresc presiunea asupra acestor firme.

În același timp, fonduri importante încep să înregistreze pierderi. Blackstone, unul dintre cei mai mari investitori din lume în fonduri de private equity și credit, a raportat în martie că principalul său fond de credit privat a înregistrat în luna precedentă prima scădere lunară din ultimii trei ani.

Mai puțini bani și credite mai greu de obținut

Specialiștii spun că efectele se vor vedea și în economie: mai puțini bani disponibili pentru împrumuturi și condiții mai stricte pentru firme. „Pentru economia reală, asta înseamnă că banii rămân blocați în restructurări, iar pe viitor creditarea va deveni mai dificilă”, a explicat William Barrett, investitor în acest sector.

Deși problemele sunt concentrate în Statele Unite și în marile piețe financiare, efectele se vor resimți indirect și în Europa, prin condiții mai stricte de finanțare și investiții mai reduse.