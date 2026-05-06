Piețele financiare ating noi maxime istorice în plin război cu Iranul. Ce alimentează optimismul investitorilor

Indicele american S&P 500 a atins la începutul săptămânii un nou maxim istoric, de 7.273 de puncte, în timp ce NASDAQ-100 a depășit pragul de 28.000 de puncte. În Asia, indicele sud-coreean Kospi a crescut cu aproape 7%, iar Nikkei 225 din Japonia a urcat la un nou record la finalul lunii aprilie, arată Euronews.

Evoluția este cu atât mai surprinzătoare cu cât economiile asiatice sunt printre cele mai expuse perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Aproximativ 80% din petrolul care tranzitează zona ajunge în Asia. Primele săptămâni ale conflictului au provocat însă căderi puternice pe burse. Piața sud-coreeană a pierdut aproape 20%, iar cea japoneză peste 14%, înainte ca investitorii să revină agresiv la cumpărare.

Inteligența artificială atrage investiții urirașe

Analiștii spun că principalul motor al revenirii este boom-ul inteligenței artificiale. Companii precum Samsung, SK Hynix sau TSMC, care produc cipuri și memorii esențiale pentru dezvoltarea AI, domină indicii bursieri din Asia și atrag investiții masive. „Cererea pentru infrastructura necesară inteligenței artificiale continuă să crească, în ciuda crizei energetice”, a declarat Alan McIntosh, director de investiții la Quilter Cheviot Europe.

Fenomenul este similar și în Statele Unite, unde giganți tehnologici precum Alphabet, Amazon sau Microsoft continuă să investească masiv în AI și cloud computing. Rezultatele financiare peste așteptări au alimentat și ele optimismul investitorilor. Companiile din S&P 500 au raportat în primul trimestru o creștere medie a profitului de 28%, peste estimările inițiale de 13%. Potrivit lui Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, investitorii mizează că sectorul tehnologic va continua să genereze profituri mari în următorii ani, chiar dacă economia globală încetinește.

Este asteptată o soluție diplomatică în Iran

Pe lângă entuziasmul legat de AI, piețele au fost impulsionate și de un fenomen tehnic cunoscut drept „short squeeze”. Mai multe fonduri speculative și traderi care pariaseră pe scăderea burselor au fost forțați să cumpere acțiuni pentru a-și acoperi pierderile, accelerând astfel creșterile. În același timp, investitorii speră încă într-o soluție diplomatică între SUA și Iran și consideră că blocada din Strâmtoarea Ormuz nu va dura foarte mult.

„Piața încă crede că blocada se va încheia rapid, pentru că niciuna dintre părți nu are interesul unui conflict prelungit”, a explicat McIntosh. Analiștii avertizează însă că optimismul actual ar putea fi pus sub presiune dacă prețurile ridicate la energie vor începe să afecteze puternic consumul și activitatea economică globală. Pentru moment, valul investițiilor în inteligență artificială pare suficient de puternic pentru a menține piețele aproape de maxime istorice.