Criza din Orientul Mijlociu a făcut ravagii în Dubai. Investitorii au intrat în panică

Economia din Dubai a fost puternic afectată de scăderea numărului de vizitatori. Sectorul turistic este cel mai afectat. Acesta se confruntă cu o recesiune accentuată, companiile avertizând asupra unei atmosfere de „oraș fantomă”, potrivit Express.

Noile statistici de la Aeroporturile din Dubai arată că traficul de pasageri a scăzut semnificativ în primul trimestru al anului, cu cel puțin 2,5 milioane de pasageri în minus față de aceeași perioadă din 2025. În martie s-a înregistrat o scădere dramatică de 66%, deoarece mulți călători au evitat regiunea Golfului ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Într-o încercare de a restabili încrederea, Autoritatea Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite a anunțat că toate restricțiile privind călătoriile aeriene introduse în timpul crizei au fost ridicate. Prin intermediul unui comunicat, oficialii au transmis că decizia a urmat unei „evaluări cuprinzătoare a condițiilor operaționale și de securitate”.

Cu toate acestea, investitorii și angajații din turism spun că redresarea ar putea dura ceva timp. Angajata unui hotel din Dubai a vorbit despre o scădere bruscă a afacerilor. „Lucrurile au încetinit destul de mult timp de câteva săptămâni. Avem nevoie ca oamenii să se întoarcă”, a spus ea.

Schimbările au fost observate și de turiști. Un vizitator a descris terminalele în mod normal aglomerate de la Aeroportul Internațional Dubai ca fiind „goale” asemănătoare cu „orașele fantomă”.

Doar 51 din 90 de transportatori aerieni și-au reluat operațiunile pe aeroporturile din Dubai. Impactul este resimțit și de alte afaceri care au redus locurile de muncă și se confruntă cu o scădere a încrederii investitorilor.

Dubaiul, cunoscut drept un centru global stabil, încearcă să-i liniștească pe locuitori și vizitatori. Numeroase imagini cu liderii săi, mesaje publice și steaguri au împânzit orașul. În plus, autoritățile speră că ridicarea restricțiilor de călătorie va încuraja vizitatorii să se întoarcă.