Roboți umanoizi vor manipula bagaje în aeroporturile din Japonia, pe fondul crizei de personal

Proiectul pilot va începe în luna mai și este programat să se desfășoare până în 2028. Roboții, fabricați de compania chineză Unitree, vor transporta bagaje și marfă pe pista aeroportului, într-un hub care gestionează anual peste 60 de milioane de pasageri. Într-o demonstrație publică, un robot de aproximativ 130 cm a fost filmat împingând bagaje pe banda transportoare și interacționând cu personalul, scrie The Guardian.

Soluție la deficitul de forță de muncă

Inițiativa vine în contextul unei crize acute de personal în Japonia, agravată de îmbătrânirea populației și de creșterea turismului. Potrivit Japan National Tourism Organisation, peste 7 milioane de turiști au vizitat Japonia doar în primele două luni din 2026, după un record de 42,7 milioane în anul precedent. Autoritățile estimează că Japonia va avea nevoie de peste 6,5 milioane de lucrători străini până în 2040 pentru a susține economia.

Haneda Airport about to get robot workers courtesy of JAL.

Two Chinese humanoid robots will start testing baggage handling, cargo, and possibly cabin cleaning from May 2026–2028.

Reprezentanții JAL Ground Service susțin că utilizarea roboților va diminua sarcinile fizice dificile pentru angajați. „Va reduce inevitabil povara asupra lucrătorilor și va aduce beneficii semnificative”, a declarat președintele companiei, Yoshiteru Suzuki. Totuși, sarcinile esențiale, precum siguranța operațiunilor, vor rămâne în responsabilitatea oamenilor.

Automatizare limitată, deocamdată

Deși aeroporturile japoneze sunt deja puternic automatizate, operațiunile din spate depind încă în mare măsură de muncă umană. Roboții pot funcționa continuu timp de două-trei ore înainte de a necesita reîncărcare, iar companiile implicate analizează extinderea utilizării lor și pentru alte activități, precum curățarea aeronavelor. Experimentul marchează un nou pas în integrarea tehnologiei în sectorul aviației, într-o țară care se confruntă simultan cu presiunea turismului și cu scăderea populației active. Dacă testele vor avea succes, roboții umanoizi ar putea deveni o prezență obișnuită pe aeroporturile din Japonia.