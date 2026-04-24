Japonia lansează un grup de lucru în domeniul financiar pe fondul temerilor legate de securitatea IA

Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni la care au participat Agenția pentru Servicii Financiare, Banca Japoniei, Oficiul Național pentru Securitate Cibernetică, cele trei mari bănci ale țării și Japan Exchange Group, a declarat, vineri, ministrul finanțelor, Satsuki Katayama.

„Am spus în cadrul reuniunii că aceasta este o criză care este deja iminentă, iar îngrijorări similare au fost exprimate și de industria financiară”, a spus ea, potrivit Reuters.

Îngrijorările s-au intensificat după ce Anthropic a transmis că o versiune preliminară a Mythos a descoperit „mii” de vulnerabilități majore în toate sistemele de operare și browserele web importante, stârnind temeri cu privire la reziliența securității software-ului tradițional.

Experții avertizează că modelul poate identifica și exploata vulnerabilități necunoscute anterior mai repede decât pot companiile să le remedieze, accelerând atacurile cibernetice în sectoare precum cel bancar, care se bazează pe tehnologii complexe, interconectate și adesea vechi de zeci de ani.

Autoritățile de reglementare din alte părți ale Asiei, Europei și Statelor Unite au avertizat băncile să își revizuiască sistemele de apărare și gradul de pregătire.

Până în prezent, nu au fost raportate încălcări legate de acest model.

Katayama a afirmat că nivelul ridicat de interconectare al sistemului financiar și operațiunile în timp real înseamnă că problemele se pot răspândi mai rapid decât în alte sectoare.

„Din această cauză, un atac cibernetic poate duce imediat la perturbări ale pieței și poate submina încrederea”.