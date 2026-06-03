Tokyo introduce amenzi pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă. „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”

Autoritățile din districtul Shibuya, una dintre cele mai cunoscute și vizitate zone din capitala Japoniei, au introdus amenzi de 2.000 de yeni (aproximativ 11 euro) pentru persoanele care aruncă gunoaie în spațiul public, arată Euronews. Zona este celebră pentru intersecția Shibuya Crossing, considerată una dintre cele mai aglomerate din lume, și atrage anual milioane de turiști. Noile sancțiuni pot fi aplicate pe loc, iar amenzile pot fi plătite în numerar, cu cardul sau prin cod QR.

Record de turiști, mai multe probleme pentru localnici

Japonia a primit în 2025 un număr record de 42,7 milioane de turiști internaționali. Creșterea a fost susținută de deprecierea yenului și de popularitatea țării pe rețelele sociale. Odată cu afluxul de vizitatori, autoritățile au observat și o creștere a consumului de alcool pe stradă și a cantității de deșeuri abandonate în zonele turistice. Potrivit postului public NHK, problema este deosebit de vizibilă în Shibuya, unde localnicii reclamă tot mai frecvent mizeria lăsată în urmă de vizitatori.

„Dacă arunci gunoi, pierzi bani”

Pentru a susține noua campanie, autoritățile au lansat sloganul „If you throw trash, you lose cash” („Dacă arunci gunoi, pierzi bani”). Până la 50 de funcționari și agenți sunt trimiși zilnic pe teren pentru a monitoriza zonele aglomerate și pentru a aplica sancțiunile.

Depuis le 1ᵉʳ juin, jeter un déchet par terre à Shibuya est passible d’une amende de 2000 yens.

Les commerces vendant nourriture et boissons doivent aussi installer des poubelles, sous peine d’une amende pouvant atteindre 50 000 yens #Japonpic.twitter.com/4Ejbb51ULH — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) June 2, 2026

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care autoritățile încearcă să reducă efectele fenomenului de overtourism, care afectează tot mai multe destinații populare din Japonia.

De ce există atât de puține coșuri de gunoi în Japonia

Paradoxal, una dintre plângerile frecvente ale turiștilor este lipsa coșurilor de gunoi. În urma unor incidente de securitate și a temerilor privind folosirea acestora în eventuale atacuri teroriste, multe recipiente pentru deșeuri au fost eliminate de pe străzi în ultimele decenii. Un sondaj realizat de guvernul japonez anul trecut a arătat că aproximativ 20% dintre turiști consideră lipsa coșurilor de gunoi cea mai mare neplăcere întâlnită în timpul vizitei.

Japonia încearcă să limiteze efectele turismului excesiv

Autoritățile japoneze au început să adopte mai multe măsuri pentru a gestiona numărul tot mai mare de vizitatori. Printre acestea se numără majorarea unor taxe pentru turiștii străini, utilizarea aplicațiilor pentru gestionarea fluxurilor de persoane și reguli mai stricte în zonele cele mai aglomerate. Introducerea amenzilor pentru aruncarea gunoaielor este una dintre cele mai recente încercări de a menține echilibrul între beneficiile economice aduse de turism și calitatea vieții locuitorilor.