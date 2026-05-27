Japonia transformă obsesia pentru pisici într-o industrie de miliarde. „Catnomics” schimbă turismul, comerțul și cultura pop

Japonia trăiește de ani buni o adevărată obsesie pentru pisici, însă fenomenul a ajuns acum atât de mare încât economiștii îi spun deja „catnomics” - o economie construită în jurul popularității felinei, scrie The Guardian.
Japonia, o pisică în fața unui templu. Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
27 mai 2026, 13:46, Cultură-Media
De la cafenele tematice și suveniruri până la turism, literatură și produse de lux, pisicile generează în 2026 aproape 3 trilioane de yeni pentru economia japoneză, echivalentul a aproximativ 19 miliarde de dolari, mai arată The Guardian.

Pisicile au devenit mai populare decât câinii în Japonia

Potrivit Asociației Japoneze pentru Hrană pentru Animale, gospodăriile japoneze aveau în 2025 aproximativ 8,8 milioane de pisici și 6,8 milioane de câini. Fenomenul este atât de puternic încât animalele de companie au ajuns să depășească numeric inclusiv copiii sub 15 ani din Japonia. Un studiu recent arată că o familie japoneză cheltuie în medie aproape 1,8 milioane de yeni pe durata vieții unei pisici – aproximativ 11.300 de dolari.

Tokyo are propriul „oraș al pisicilor”

Unul dintre simbolurile fenomenului este cartierul Yanaka Ginza, supranumit „cat town” de localnici și turiști. Zona atrage tot mai mulți vizitatori străini datorită legăturii istorice cu pisicile. Magazinele sunt pline de suveniruri tematice, dulciuri în formă de pisică, semne stradale cu motive feline și obiecte considerate aducătoare de noroc. În paralel, insulele japoneze populate aproape exclusiv de pisici au devenit atracții turistice internaționale și apar constant pe rețelele sociale.

Influența felinelor este vizibilă inclusiv în cultura pop și literatură. Celebrul roman „I Am a Cat”, scris de Natsume Sōseki acum mai bine de un secol, este considerat unul dintre simbolurile relației speciale dintre japonezi și pisici. Pisicile apar frecvent și în romanele lui Haruki Murakami, dar și în multe alte bestselleruri japoneze moderne. Editorii folosesc deseori imagini cu pisici chiar și pe cărți fără legătură directă cu animalele, deoarece acestea cresc vânzările.

„Catnomics” rivalizează cu marile evenimente economice

Economistul Katsuhiro Miyamoto, profesor emerit la Kansai University, estimează că industria construită în jurul pisicilor va genera în acest an aproape aceeași valoare economică precum Expo 2025 Osaka. Calculul include cafenele tematice, produse și accesorii și hrana pentru animale. Tot aici el a inclus și cărțile și revistele tematice, turismul, salariile și toată activitatea companiilor implicate în industria pet.

Japonia, Maneki-neko. Sursa foto: X

Legătura dintre Japonia și pisici merge mult dincolo de industria modernă. Animalele au fost aduse în Japonia în perioada Nara, între anii 710 și 794, fiind folosite inițial pentru protejarea manuscriselor budiste de rozătoare. În timp, pisicile au primit un statut aproape mistic în cultura japoneză. Celebrul simbol maneki-neko – pisica cu laba ridicată care „cheamă norocul” – este astăzi prezent aproape peste tot în magazinele și restaurantele japoneze.

Demografia Japoniei ar putea schimba și lumea pisicilor

Paradoxal, succesul uriaș al industriei feline este influențat și de criza demografică a Japoniei. Pe măsură ce populația îmbătrânește și numărul copiilor scade, tot mai mulți japonezi aleg animalele de companie drept companie emoțională și stil de viață. Experții avertizează însă că declinul populației ar putea afecta pe termen lung inclusiv industria pisicilor. Până atunci însă, Japonia continuă să transforme fascinația pentru feline într-un adevărat fenomen economic și cultural global.

