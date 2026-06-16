Vietnam: O rețea masivă de hoți de pisici a fost destructurată. Peste 400 de animale, care urmau să fie sacrificate, au fost salvate

Autoritățile vietnameze au anunțat destructurarea unei rețele infracționale, specializate în furtul de pisici, în urma unei anchete declanșate pe fondul creșterii numărului de dispariții de animale de companie în orașul Ho Chi Minh, informează Euronews.

Potrivit autorităților, membrii grupării atrăgeau și capturau animalele înainte de a le transporta către centre unde urmau să fie sacrificate și comercializate pentru consum.

Deși consumul de carne de câine și pisică este legal în Vietnam, iar multe restaurante au aceste preparate în meniu, comercianții sunt obligați prin lege să dețină certificate care să dovedească proveniența legală a animalelor.

Bilanțul operațiunii

În cadrul operațiunii, polițiștii au găsit peste 400 de pisici vii, 80 de animale deja moarte și depozitate pe gheață, precum și alte 21 de pisici într-o locație separată.

Cu toate acestea, în urma operațiunii, în jur de 100 de feline și-au pierdut viața după ce au fost salvate, din cauza condițiilor dificile prin care au trecut.

Organizația internațională pentru protecția animalelor Humane World for Animals a anunțat că cel puțin 40 dintre pisicile recuperate au fost deja reunite cu proprietarii lor.

Organizația a precizat că una dintre principalele preocupări este situația animalelor care rămân în custodia poliției pe durata procesului. Astfel, pentru a le asigura condiții adecvate, voluntarii au furnizat hrană și au organizat livrarea unor ventilatoare pentru a preveni supraîncălzirea acestora.