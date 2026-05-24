Pisicile ar putea ajuta la descoperirea unor noi tratamente împotriva cancerului

Studiul, publicat de Science Daily, a analizat aproape 500 de tumori provenite de la pisici domestice din cinci țări.

Cercetătorii au descoperit că multe dintre mutațiile genetice identificate la pisici sunt similare celor întâlnite la oameni și câini.

Printre cele mai importante descoperiri se află mutațiile genei FBXW7, asociată cu forme agresive de cancer mamar. Modificările genetice au fost găsite în mai mult de jumătate dintre tumorile mamare analizate la pisici.

La oameni, mutațiile acestei gene sunt asociate cu forme severe de cancer de sân și cu șanse mai mici de supraviețuire.

Cercetătorii au identificat similitudini și în cazul cancerelor care afectează sângele, oasele, plămânii, pielea, tractul gastrointestinal și sistemul nervos central.

Studiul a fost coordonat de echipe de la Wellcome Sanger Institute, University of Guelph și University of Bern.

„Cancerul la pisici era foarte puțin înțeles până acum”, a declarat Geoffrey Wood, profesor la University of Guelph și coautor al studiului.

Pisicile și oamenii, afectați de mediul înconjurător

Cercetătorii spun că pisicile și oamenii împart adesea același mediu, iar acest lucru poate însemna expunere la factori de risc similari.

O altă descoperire importantă a studiului arată că anumite medicamente pentru chimioterapie au avut rezultate mai bune în probele de tumori feline care prezentau mutații ale genei FBXW7.

Rezultatele au fost observate în teste de laborator, însă oamenii de știință spun că descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor noi tratamente atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Autorii studiului spun că cercetarea susține colaborarea dintre medicina veterinară și medicina umană pentru dezvoltarea unor tratamente comune.

Potrivit cercetătorilor, datele obținute ar putea ajuta în viitor la dezvoltarea medicinei personalizate pentru pisici diagnosticate cu cancer și la îmbunătățirea terapiilor oncologice pentru oameni.