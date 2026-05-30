Test genomic revoluționar. Multe paciente cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia

Un test genomic nou ar putea schimba tratamentul cancerului la sân și ar putea permite ca milioane de femei să nu mai facă chimioterapie, potrivit rezultatelor unui nou studiu clinic, scrie The Guardian.

Cancerul la sân este cea mai răspândită formă a bolii la nivel global, iar tratamentul standard include intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea tumorilor.

Chimioterapia este recomandată în mod obișnuit atunci când medicii consideră că există un risc mare de recidivă.

Totuși, acest tratament vine cu efecte secundare severe, precum căderea părului, erupții cutanate, greață, insomnie și oboseală, care pot afecta într-o măsură foarte mare pacientele atât fizic, cât și emoțional.

În unele cazuri, pot apărea efecte de durată, inclusiv infertilitate, tulburări cognitive sau menopauză precoce.

Timp de mulți ani, opțiunile au fost destul de puține. Acum însă, cercetătorii au dezvoltat un test genomic care poate arăta cine are nevoie de chimioterapie și cine poate să o evite în siguranță.

Rezultatele unui studiu clinic internațional arată că multe paciente ar putea evita chimioterapia fără să își crească riscul de recidivă.

Concluziile urmează să fie prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică din Chicago, una dintre cele mai importante conferințe din domeniul cancerului.

Studiul Optima, coordonat de University College London, a inclus peste 4.000 de paciente din mai multe țări, printre care Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Australia, Noua Zeelandă și Thailanda.

Ceea ce studiul a demonstrat este faptul că pacientele cu scoruri genetice mici pot fi tratate în siguranță doar cu terapie hormonală.

O pacientă inclusă în studiu a povestit pentru The Guardian că ideea de a evita chimioterapia a fost pentru ea „ca la Crăciun”. La nouă ani după diagnostic, după ce a făcut testul, a renunțat la chimioterapie și este acum sănătoasă și activă.

Profesorul Rob Stein, investigator principal al studiului și profesor de oncologie mamară la UCL, a explicat: „Optima abordează o provocare de lungă durată în îngrijirea cancerului de sân: identificarea cine beneficiază cu adevărat de chimioterapie și cine nu. Rezultatele noastre arată că multe paciente pot evita în siguranță chimioterapia fără a-și compromite rezultatele.”

El a adăugat: „Aceste rezultate marchează un pas important și semnificativ către un tratament mai personalizat.” Cercetarea s-a bazat pe analiza biologiei tumorale, nu doar pe criterii clinice obișnuite.

„Pentru pacienți, aceasta înseamnă că mulți ar putea fi scutiți de povara fizică și emoțională a chimioterapiei și de potențialele sale efecte secundare pe termen lung. Pentru sistemele de sănătate, aceasta reprezintă o utilizare a resurselor mai eficientă și bazată pe dovezi.”

Ce este testul Prosigna

Testul Prosigna, realizat de compania Veracyte, analizează activitatea a 50 de gene din tumoră și oferă un scor care estimează riscul de recidivă în următorii zece ani, ceea ce ajută medicii să decidă dacă este necesară chimioterapia.

Studiul a inclus 4.429 de paciente de peste 40 de ani cu cancer de sân hormonopozitiv, cea mai frecventă formă a bolii, care reprezintă până la 80% din cazuri la nivel global.

Participantele au fost împărțite în două grupuri: unul a primit tratament standard cu chimioterapie și terapie hormonală, iar celălalt a fost evaluat cu testul genomic.

Pacientele cu scoruri mari au urmat chimioterapie și terapie hormonală, în timp ce cele cu scoruri mici au primit doar terapie hormonală.

Radioterapia și alte tratamente au fost administrate în mod obișnuit ambelor grupuri.

Rezultatele la cinci ani au fost foarte apropiate: 95% dintre pacientele care au făcut chimioterapie erau în viață și fără recidivă, comparativ cu 94% dintre cele care au evitat chimioterapia. Aceasta sugerează beneficii minime în unele cazuri.

Cercetătorii spun că datele arată că multe paciente cu scoruri genetice mici pot evita în siguranță chimioterapia și efectele sale secundare.