Prima pagină » Știri externe » Un comandant de avion din Japonia a primit 20 de luni de închisoare pentru agresarea unei însoțitoare de bord

Un comandant de avion din Japonia a primit 20 de luni de închisoare pentru agresarea unei însoțitoare de bord

Instanța a apreciat că bărbatul a profitat de funcția sa pentru a intimida victima, care a declarat că nu a îndrăznit să riposteze de teama consecințelor asupra carierei.
Un comandant de avion din Japonia a primit 20 de luni de închisoare pentru agresarea unei însoțitoare de bord
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
15 iul. 2026, 11:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un comandant al companiei aeriene japoneze All Nippon Airways (ANA) a fost condamnat la 20 de luni de închisoare după ce a agresat sexual o însoțitoare de bord, într-un caz care a atras atenția asupra relațiilor de putere din industria aviatică. Instanța din Tokyo a concluzionat că pilotul și-a folosit poziția de superior ierarhic pentru a intimida victima și a respins explicațiile acestuia potrivit cărora gesturile ar fi fost doar o manifestare „prietenoasă”.

Verdictul a fost pronunțat marți de Tribunalul Districtual din Tokyo, în cazul lui Ryota Mise, în vârstă de 44 de ani, comandant de aeronavă la ANA, relatează publicația The Independent.

Incidentul s-a petrecut după un zbor

Potrivit instanței, faptele au avut loc în noaptea de 10 octombrie 2023, în orașul Takamatsu, din prefectura Kagawa, după o cină la care participase echipajul unui zbor.

Judecătorii au reținut că pilotul a atins în mod repetat fesele însoțitoarei de bord, atât pe o stradă din oraș, cât și ulterior într-un magazin de proximitate. Cei doi se cunoscuseră cu doar o zi înainte, în timpul serviciului, aceasta fiind prima lor colaborare profesională.

Victima: „Mi-a fost teamă să mă opun”

În timpul procesului, însoțitoarea de bord a declarat că nu a reacționat și nu a încercat să se opună deoarece se temea de eventualele consecințe profesionale pe care le-ar fi putut avea confruntarea cu un superior.

Într-o declarație scrisă depusă la dosar, femeia a arătat că s-a simțit incapabilă să fugă sau să riposteze, neștiind ce s-ar fi putut întâmpla dacă l-ar fi înfruntat pe comandantul aeronavei.

Instanța a respins apărarea pilotului

În fața instanței, Ryota Mise a susținut că a crezut că între el și colega sa se crease o relație suficient de apropiată în timpul cinei pentru ca gesturile sale să fie interpretate drept o joacă.

Judecătorul Takao Okawa a respins însă această explicație, apreciind că pilotul a abuzat de autoritatea conferită de funcția sa și că nu a dat dovadă de remușcări autentice.

Instanța a calificat comportamentul drept „josnic” și a arătat că inculpatul a urmărit exclusiv satisfacerea propriilor dorințe sexuale, profitând de starea de teamă și de șoc în care se afla victima. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare.

Reacția companiei aeriene

După pronunțarea sentinței, compania All Nippon Airways a transmis că tratează cu maximă seriozitate hotărârea instanței și că va continua să consolideze măsurile destinate prevenirii unor incidente similare.

Cazul readuce în atenție problema hărțuirii și agresiunilor sexuale la locul de muncă, în special în domeniile în care există relații ierarhice puternice. În ultimii ani, autoritățile și companiile din Japonia au fost supuse unor presiuni tot mai mari pentru a îmbunătăți mecanismele de raportare și protecție a victimelor.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
„Taxele și impozitele pot crește din nou!” Previziune-ȘOC
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
Libertatea
Un cardiolog trage un semnal de alarmă: aceste 5 alimente nu ar trebui să ajungă în farfuria copiilor
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da