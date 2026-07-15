Un comandant de avion din Japonia a primit 20 de luni de închisoare pentru agresarea unei însoțitoare de bord

Un comandant al companiei aeriene japoneze All Nippon Airways (ANA) a fost condamnat la 20 de luni de închisoare după ce a agresat sexual o însoțitoare de bord, într-un caz care a atras atenția asupra relațiilor de putere din industria aviatică. Instanța din Tokyo a concluzionat că pilotul și-a folosit poziția de superior ierarhic pentru a intimida victima și a respins explicațiile acestuia potrivit cărora gesturile ar fi fost doar o manifestare „prietenoasă”.

Verdictul a fost pronunțat marți de Tribunalul Districtual din Tokyo, în cazul lui Ryota Mise, în vârstă de 44 de ani, comandant de aeronavă la ANA, relatează publicația The Independent.

Incidentul s-a petrecut după un zbor

Potrivit instanței, faptele au avut loc în noaptea de 10 octombrie 2023, în orașul Takamatsu, din prefectura Kagawa, după o cină la care participase echipajul unui zbor.

Judecătorii au reținut că pilotul a atins în mod repetat fesele însoțitoarei de bord, atât pe o stradă din oraș, cât și ulterior într-un magazin de proximitate. Cei doi se cunoscuseră cu doar o zi înainte, în timpul serviciului, aceasta fiind prima lor colaborare profesională.

Victima: „Mi-a fost teamă să mă opun”

În timpul procesului, însoțitoarea de bord a declarat că nu a reacționat și nu a încercat să se opună deoarece se temea de eventualele consecințe profesionale pe care le-ar fi putut avea confruntarea cu un superior.

Într-o declarație scrisă depusă la dosar, femeia a arătat că s-a simțit incapabilă să fugă sau să riposteze, neștiind ce s-ar fi putut întâmpla dacă l-ar fi înfruntat pe comandantul aeronavei.

Instanța a respins apărarea pilotului

În fața instanței, Ryota Mise a susținut că a crezut că între el și colega sa se crease o relație suficient de apropiată în timpul cinei pentru ca gesturile sale să fie interpretate drept o joacă.

Judecătorul Takao Okawa a respins însă această explicație, apreciind că pilotul a abuzat de autoritatea conferită de funcția sa și că nu a dat dovadă de remușcări autentice.

Instanța a calificat comportamentul drept „josnic” și a arătat că inculpatul a urmărit exclusiv satisfacerea propriilor dorințe sexuale, profitând de starea de teamă și de șoc în care se afla victima. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de doi ani și șase luni de închisoare.

Reacția companiei aeriene

După pronunțarea sentinței, compania All Nippon Airways a transmis că tratează cu maximă seriozitate hotărârea instanței și că va continua să consolideze măsurile destinate prevenirii unor incidente similare.

Cazul readuce în atenție problema hărțuirii și agresiunilor sexuale la locul de muncă, în special în domeniile în care există relații ierarhice puternice. În ultimii ani, autoritățile și companiile din Japonia au fost supuse unor presiuni tot mai mari pentru a îmbunătăți mecanismele de raportare și protecție a victimelor.