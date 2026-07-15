Lituania avertizează asupra unor posibile atacuri rusești asupra infrastructurii critice

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției BNS și publicat miercuri. Șeful statului lituanian a precizat că informațiile disponibile nu indică în mod clar locul sau momentul în care ar putea avea loc eventualele acțiuni și nici nu confirmă că Lituania ar fi ținta directă, scrie Reuters.

Autoritățile nu cunosc data sau locația posibilului incident

Potrivit președintelui Gitanas Nausėda, serviciile de informații au identificat semnale privind existența unor planuri, însă acestea nu oferă suficiente detalii pentru a stabili când sau unde ar putea avea loc eventualele atacuri.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre de informații. Acestea nu identifică în mod clar locul sau momentul, deoarece adversarul nu și-a finalizat planificarea, iar noi cunoaștem doar existența planificării sau obiectivul urmărit”, a declarat liderul lituanian.

Acesta a explicat că eventualele acțiuni ar putea include metode destinate deteriorării fizice a infrastructurii critice, având drept scop întreruperea funcționării unor obiective esențiale pentru stat.

Măsuri sporite de securitate la obiectivele strategice

În urma acestor informații, autoritățile lituaniene au decis să intensifice măsurile de securitate în jurul infrastructurii energetice și al rețelelor de transport. Decizia are un caracter preventiv și urmărește reducerea riscurilor în cazul unor eventuale tentative de sabotaj.

Lituania este unul dintre statele membre NATO aflate în proximitatea Federației Ruse, având frontieră atât cu exclava rusă Kaliningrad, cât și cu Belarus, aliat apropiat al Moscovei.

După invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, Vilnius și-a majorat semnificativ investițiile în apărare, cheltuielile militare fiind de aproximativ trei ori mai mari decât înaintea conflictului.

Îngrijorări și în Polonia

Avertismentul transmis de președintele lituanian vine în contextul unor preocupări similare exprimate recent de autoritățile din Polonia. La începutul acestei luni, oficialii polonezi au afirmat că serviciile occidentale de informații urmăresc cu atenție posibilitatea unor atacuri sau acte de sabotaj care ar putea viza Polonia și statele baltice.

Pe fondul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele membre NATO din regiune, autoritățile europene acordă o atenție sporită protejării infrastructurii critice, în special a obiectivelor din domeniul energiei, transporturilor și comunicațiilor.

De cealaltă parte, Moscova respinge în mod constant astfel de acuzații. Autoritățile ruse au negat în repetate rânduri că ar planifica sau desfășura acțiuni de sabotaj ori atacuri împotriva unor state din afara Ucrainei, susținând că astfel de informații fac parte dintr-o campanie de propagandă îndreptată împotriva Federației Ruse.