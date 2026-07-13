NATO condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei care au vizat partenerii alianței și avertizează că este pregătită să răspundă „la momentul și în modul pe care îl va alege”

NATO a emis luni un comunicat de presă, prin care condamnă ferm atacurile cibernetice ale Rusiei care au vizat partenerii alianței.

Totodată, NATO își exprimă solidaritatea cu statele afectate și anunță că își va consolida apărarea cibernetică, menținând în același timp sprijinul pentru Ucraina.

„Aceste activități constituie o amenințare la adresa securității aliaților. Ne exprimăm unitatea și solidaritatea față de toți aliații afectați de activitățile cibernetice răuvoitoare ale Rusiei care vizează infrastructura națională critică și entitățile guvernamentale. În acest context, luăm act de declarațiile Regatului Unit și ale UE prin care se denunță aceste activități și legăturile Rusiei cu infractorii cibernetici, precum și de sancțiunile impuse persoanelor și entităților care sprijină și încurajează activitățile cibernetice răuvoitoare ale Rusiei”, se arată în comunicatul emis de NATO.

În acest sens, Alianța Nord-Atlantică solicită Rusiei „să înceteze aceste activități destabilizatoare, care încalcă normele internaționale convenite privind comportamentul responsabil al statelor în spațiul cibernetic”.

„Ca răspuns la campaniile cibernetice continue ale Rusiei împotriva aliaților și a Ucrainei, vom continua să ne consolidăm apărarea și să rămânem uniți în sprijinul acordat Ucrainei”, mai spune NATO.

NATO transmite și un avertisment ferm privind capacitatea sa de reacție, afirmând că este „pregătită să utilizeze întreaga gamă de capacități pentru a descuraja, a ne apăra și a contracara întregul spectru de amenințări cibernetice” și că este „pregătită să răspundă la acestea la momentul și în modul pe care îl vom alege, în conformitate cu dreptul internațional”.

UE sancționează spionii cibernetici ruși după ani de atacuri informatice

Luni, Uniunea Europeană a sancționat mai mulți hackeri ruși acuzați de atacuri cibernetice împotriva statelor membre, Ucrainei și infrastructurii critice.

Potrivit unui comunicat al UE, o unitate din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a coordonat activitatea grupării de hackeri susținute de stat, cunoscută sub numele de Turla.

Gruparea ar fi vizat guverne, infrastructuri critice, dar și industrii strategice din mai multe țări europene.

Totodată, FSB ar fi coordonat o serie de atacuri desfășurate de infractori cibernetici, companii private și așa-numiți „hacktiviști”, „provocând perturbări și pierderi financiare”, se arată în comunicatul oficial.

Ce spune Nicușor Dan

Și președintele Nicușor Dan a condamnat la rândul său aceste acțiuni. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a afirmat că „România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile” desfășurate de Rusia.

„România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastrǎ. Alături de Uniunea Europeană și NATO, transmitem un mesaj clar: astfel de atacuri, care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile, sunt inacceptabile”, a spus Nicușor Dan.