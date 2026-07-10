Cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de avertizare timpurie. Explicațiile MApN

Vineri, MApN a explicat, într-un videoclip informativ publicat pe Facebook, care sunt particularitățile sistemului GlobalEye, care „la prima vedere pare un avion de business”.

Potrivit sursei citate, misiunea sistemului GlobalEye „este să detecteze amenințările și să transmită informațiile către centrele de comandă și către forțele care pot interveni”.

„Cum poate NATO să detecteze o amenințare cu mult înainte ca aceasta să ajungă în apropierea spațiului aerian aliat? România a aderat la programul Alliance Future Surveillance and Control (AFSC), prin care NATO își dezvoltă viitoarea generație de sisteme de supraveghere și avertizare timpurie. La prima vedere pare un avion de business. În realitate, GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, explică MApN în videoclipul informativ.

Caracteristicile sistemului și detaliul care îl face „diferit”

Sistemul Global Eye poate urmări simultan rachete de croazieră, aeronave, drone, nave și alte amenințări din spațiul aerian, maritim și terestru.

În plus, aeronava poate zbura la o altitudine de 13.000 de metri, are peste 12 ore de autonomie și o rază de detectare de peste 650 de kilometri pentru anumite tipuri de ținte.

Totuși, este un detaliu prin care GlobalEye se diferențiază.

„Ce îl face diferit? Radarul său nu se rotește, așa cum se întâmplă la aeronavele AWACS din generația actuală. GlobalEye utilizează radarul Erieye ER Aesa, montat fix. Mii de module electrice direcționează fasciculul radar în fracțiuni de secundă către zona în care apare o amenințare”, mai explică MApN.

România va cumpăra noile avioane GlobalEye alături de alți zece aliați

România se numără printre cele 11 state NATO care vor cumpăra în comun avioane Saab GlobalEye, noua generație de aeronave de supraveghere și comandă a Alianței. Avioanele-radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste patru decenii, și vor putea urmări simultan amenințări din aer, de la sol și de pe mare.

Decizia a fost anunțată marți, 7 iulie, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat la Summitul NATO de la Ankara. Cele 11 țări participante la achiziția comună sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia.

NATO nu a precizat câte astfel de avioane vor fi achiziționate, care este valoarea contractului, contribuția financiară a fiecărui stat sau calendarul livrărilor. De asemenea, comunicatul nu precizează dacă una dintre aeronave va fi staționată în România.