SeniorHelp, cea mai amplă platformă online de cămine și servicii pentru vârstnici din România: după cazul Dumbrava, sute de căutări și solicitări din 34 de județe. Familiile cer preț și transparență, iar legislația pentru furnizorii privați a devenit subiect național (P)

Cazul centrului din comuna Dumbrava, județul Bihor, a mutat îngrijorarea din presă direct în comportamentul familiilor. SeniorHelp — platforma românească de referință pentru căutarea și compararea căminelor de bătrâni, cu aproape 1.750 de entități listate: 795 de cămine — 678 cu licența Ministerului Muncii verificată, restul fiind furnizori acreditați aflați în procedura de licențiere — și peste 950 de furnizori de servicii pentru seniori — a înregistrat imediat efectul: sute de căutări în Google legate direct de caz („cămin de bătrâni Dumbrava Bihor”, „azil Dumbrava”, „cămine bătrâni Bihor”) au adus familiile către platformă, iar în doar două săptămâni centrele listate au primit peste 450 de solicitări directe de la familii din 34 de județe — practic din trei sferturi din țară.

Dimensiunea platformei confirmă rolul de reper în domeniu: peste 137.000 de afișări în Google în ultima săptămână, peste 4.600 de accesări organice și poziții de top pe sute de căutări locale de tipul „azil bătrâni [oraș] preț”. SeniorHelp este, în acest moment, locul în care România caută un cămin.

Susținem fără rezerve intervenția fermă a autorităților. Centrele care funcționează în afara sistemului de licențiere pun în pericol viața unor oameni lipsiți de apărare, iar combaterea lor nu este negociabilă. Familiile au dreptul să știe că un centru licențiat înseamnă un centru verificat, monitorizat și controlat de stat — iar pe SeniorHelp statutul licenței fiecărui cămin este sincronizat lunar cu registrul oficial al Ministerului Muncii.

Ce ne spun datele: prețul domină căutarea. Peste 100 de interogări distincte legate de cost — „azil bătrâni Vâlcea preț”, „cost lunar azil bătrâni Galați” — au generat aproape 6.000 de afișări în Google în ultima lună. În spatele fiecărei căutări este o familie care încearcă să afle dacă își permite o îngrijire legală.

Legislația pentru căminele private, în centrul dezbaterii naționale. Realitatea observată de SeniorHelp dinspre cerere converge cu diagnosticul transmis autorităților dinspre ofertă. Patronatul Furnizorilor Privați de Servicii Sociale (PFPSS), prin președinta sa, av. Katia Constanța Cicală, împreună cu Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (ADIV), condusă de Cerasela Maria Măciucă, au adresat săptămâna aceasta o scrisoare deschisă Președintelui României, Prim-ministrului, miniștrilor Muncii și Sănătății și Parlamentului, însoțită de un studiu de fundamentare preluat pe larg de presa națională: costul minim la care un centru privat poate funcționa legal, cu toate obligațiile impuse de lege și fără niciun leu profit, este de aproximativ 6.100 de lei pe lună per beneficiar — mai mult decât dublul pensiei medii de 2.782 de lei. Cele două organizații au cerut consultarea de urgență a furnizorilor licențiați înainte de adoptarea oricăror noi măsuri, recalibrarea standardelor pe niveluri de serviciu accesibile și mecanisme prin care „banul urmează beneficiarul”.

Apelul a primit susținere și în Parlament: deputatul independent Mariana Vârgă a cerut public Ministerului Muncii consultarea reprezentanților furnizorilor înainte de noi reglementări, simplificarea procedurilor de licențiere și eliminarea barierelor administrative care nu contribuie real la protecția beneficiarilor — precizând că relocarea persoanelor vârstnice trebuie dispusă exclusiv la pericol real și iminent, întrucât continuitatea îngrijirii este esențială mai ales pentru persoanele cu afecțiuni neurodegenerative.

Poziția SeniorHelp: siguranța se construiește pe două coloane. Controlul riguros și sancționarea fermă a ilegalității funcționează doar dacă există și a doua coloană: o ofertă legală suficientă și accesibilă. Testul practic pentru orice modificare legislativă este simplu: crește sau scade numărul de locuri sigure, verificate și accesibile pentru un pensionar cu venituri medii? Reglementările imposibil de respectat nu elimină nevoia de îngrijire — o împing în zona gri, exact acolo unde s-au produs tragediile.

„SeniorHelp a devenit infrastructura prin care familiile din România caută îngrijire legală: aproape 1.750 de entități listate, 678 de cămine cu licență verificată direct din registrul ministerului și peste 450 de solicitări din 34 de județe în doar două săptămâni. Din poziția asta vedem, în timp real, cele două fețe ale aceleiași probleme: familii care caută disperat opțiuni la prețuri pe care și le permit și un cadru legislativ în care oferta licențiată accesibilă aproape nu există. Susținem dialogul cerut de PFPSS, ADIV și de vocile din Parlament — pentru că fiecare centru serios care rămâne în sistemul licențiat înseamnă familii care nu mai ajung în zona gri”, a declarat Răzvan Marinescu, fondatorul SeniorHelp.

Un instrument concret pentru familii, disponibil acum. Pe SeniorHelp există un ghid practic gratuit de verificare a unui cămin, în 7 pași — de la verificarea licenței MMFTS în registrul electronic al furnizorilor până la semnalele de alarmă la vizită și în contract: ghidul de verificare a unui cămin. Toate informațiile de pe platformă — licență, capacitate, servicii, prețuri — sunt gratuite pentru familii.

Despre SeniorHelp

SeniorHelp este cea mai amplă platformă online din România dedicată căutării serviciilor de îngrijire pentru vârstnici: aproape 1.750 de entități listate — cămine rezidențiale, centre de zi și furnizori de servicii la domiciliu — dintre care 678 de cămine cu licența Ministerului Muncii verificată și sincronizată lunar cu registrul oficial, restul căminelor fiind furnizori acreditați aflați în procedura de licențiere. Platforma oferă gratuit informații structurate pentru o alegere informată și sigură și integrează Hermina, primul asistent AI din România dedicat orientării familiilor către servicii pentru seniori.