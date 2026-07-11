Putin nu va face niciodată pace în Ucraina pentru că asta îl va „ruina”: „Dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, e terminat, iar el înțelege asta”

Popularitatea lui Vladimir Putin în Rusia este în scădere și nu își poate permite să pună capăt războiului cu Ucraina, deoarece va fi linșat de propriul popor.

Sir Bill Browder a declarat pentru podcastul World of Trouble al emisiunii Independent: „Dacă încheie un acord de pace, va pierde puterea. Dacă își pierde puterea, atunci va fi atârnat de un stâlp de iluminat”.

Activistul anticorupție, care a condus cândva cel mai mare fond de investiții din Rusia, a luptat împotriva lui Putin timp de aproape două decenii.

Ultima sa intervenție vine la câteva zile după ce liderii NATO s-au întâlnit în Turcia și au convenit să permită Kievului să producă propriile rachete de apărare aeriană Patriot, vitale pentru a rezista atacului din partea Moscovei.

Încercare disperată de a se agăța de putere

Putin a susținut în diverse moduri că a ordonat invazia Ucrainei în 2014 pentru a evita o potențială amenințare a aderării Kievului la NATO, pentru a salva popoarele vorbitoare de limbă rusă din estul țării sau ca parte a unei datorii patriotice de a returna Ucraina imperiului Rus. Însă adevărul, potrivit lui Browder, este că face parte dintr-o încercare disperată a președintelui rus de a se agăța de putere după ce a manipulat bogăția țării atât de mult timp.

„Un trilion de dolari, o mie de miliarde de dolari au fost furați de Putin și de miile de oameni din jurul său din statul rus”, a spus el.

„Și motivul pentru care oamenii duc o viață proastă în Rusia este pentru că acei bani ar fi trebuit cheltuiți pe școli, spitale, drumuri și servicii publice. În schimb, au fost cheltuiți pe avioane private, iahturi și vile în sudul Franței”.

„În timp, Putin și-a dat seama că a furat prea mulți bani, că într-o zi… ceva se va întâmpla și oamenii se vor înfuria foarte repede, se vor organiza foarte repede și vor mărșălui în Kremlin”.

Națiunea va reacționa cu furie la irosirea de vieți

Browder a spus că președintele își poate elimina adversarii politici, dar dacă va face compromisuri în privința Ucrainei – unde Rusia a suferit peste 1,2 milioane de victime – națiunea va reacționa cu furie la adresa irosirii de vieți.

„Poate să vizeze oameni și să-i ucidă, să-i închidă sau să-i deporteze pe oameni într-un mod singular. Dar dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, e terminat, iar el înțelege asta”, a continuat el.

„Deci ce faci, dacă ești un om foarte mic – el este un omuleț mic și laș. Ți-e frică de moarte de propriul popor?… Îți creezi un dușman străin și începi un război… Și acesta este motivul pentru care acest război nu se va termina”, mai spune activistul.

Browder a spus că, pe măsură ce SUA păreau să se îndepărteze de NATO și de apărarea europeană sub conducerea lui Trump, rolul Ucrainei a devenit din ce în ce mai critic.

Previziune: Europenii vo implora Ucraina să facă parte din apărare

„Cred că în câțiva ani, europenii – într-un nou NATO care nu include Statele Unite – vor implora Ucraina să facă parte din situația lor defensivă”.

„Îmi pot imagina că va exista un fel de acord în care Ucraina să spună: «Dacă ne ajutați financiar cu reconstrucția noastră, vă vom ajuta militar cu apărarea voastră», deoarece au devenit acum cea mai importantă forță de luptă din partea noastră de lume”.

Cine este Sir Bill Browder și cum arată lupta sa de 20 de ani cu Putin

Browder, în vârstă de 62 de ani, a evitat numeroase încercări de a-l extrăda la Moscova în timpul campaniei sale de 17 ani pentru dreptate pentru avocatul său, Serghei Magnitsky, care a fost torturat și ucis în detenție în Rusia după ce a expus o fraudă masivă împotriva statului.

Au existat multiple atentate la viața lui Browder și puține persoane au avut un motiv mai personal să-l studieze pe Putin, care sunt încă în viață.

Legea americană Magnitsky, inspirată de uciderea lui Magnitsky, este acum baza legală pentru sancțiunile direcționate personal în America împotriva Rusiei și a oficialilor corupți din întreaga lume.

Legislație similară a fost adoptată în Marea Britanie, UE, Canada și în alte părți pentru a sancționa persoanele care încalcă drepturile omului și și este coloana vertebrală a regimului internațional de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza Ucrainei.

Browder, care a fost adesea ocolit de establishmentul britanic din Londra, care era un centru important pentru spălarea banilor murdari rusești, a fost înnobilat în 2024 pentru eforturile sale de a-i curăța.

Banii rusești nu mai circulă ușor prin City, dar el a avertizat mulți alți oficiali și lideri corupți din întreaga lume că încă folosesc capitala britanică ca refugiu sigur pentru prada furată.

Președintele rus suferă pe măsură ce infrastructura energetică a țării sale este afectată de rachetele cu rază lungă de acțiune lansate de Kiev, iar economia începe să se prăbușească. Au existat semne că înalți oficiali au început să pună la îndoială înțelepciunea campaniei împotriva Ucrainei.

Browder crede că niciuna dintre părți nu va câștiga războiul

Prin urmare, mulți prevăd o victorie a Kievului asupra Kremlinului. Dar Browder crede că războiul se va prelungi și se va termina într-un impas, fără ca niciuna dintre părți să câștige.

„Îl cunosc destul de bine din propriile mele lupte și știu că nu face niciodată ceea ce ar fi rațional. Întregul său modus operandi este să escaladeze, indiferent de situație”.

El crede că cel mai probabil rezultat este ca Ucraina să plătească un preț atât de mare pentru războiul Rusiei, încât acesta să se transforme într-un conflict înghețat, ca cel dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

„Nu cred că Putin va semna vreodată un tratat de pace. Nu cred că războiul se va încheia oficial, dar îmi pot imagina că se va reduce la un nivel scăzut, poate chiar la un front complet liniștit, la fel cum au făcut-o Coreea de Nord și Coreea de Sud”. Cea din urmă s-a bucurat de decenii de prosperitate și democrație, în timp ce prima este învăluită în dictatură și foamete frecventă.

„Știți ce se întâmplă peste 20 de ani”, a adăugat Browder. „Ucraina este Coreea de Sud; o economie înfloritoare, democratică și vibrantă, iar Rusia este Coreea de Nord; izolată de toată lumea… și este o situație mult, mult mai rea”.