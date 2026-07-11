Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Tofan: Avem foarte mult de lucru

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de premier al țării.

Anunțul vine în urma discuțiilor pe care Maia Sandu le-a purtat în ultimele zile cu fracțiunile parlamentare.

„În aceste zile am organizat consultări cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea și desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova”, a spus Maia Sandu.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Vasile Tofan are la dispoziție, de la momentul desemnării, 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.

„Vreau să amintesc aici că sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei așa încât să putem să creștem standardele de viață ale tuturor cetățenilor noștri”, a adăugat Maia Sandu.

Primele declarații făcute de Vasile Tofan după ce a fost desemnat premier

Imediat după desemnarea sa ca premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan a luat cuvântul și a subliniat că vede desemnarea ca pe o mare responsabilitate.

Văd (desemnarea – n.r.) ca o mare responsabilitate și trebuie să recunosc că sunt inclusiv copleșit de această responsabilitate și o să fac tot ce-mi stă în putință ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor. Am intenția să trec la lucru cât de repede posibil”, a spus Tofan.

El a precizat și aspectele principale pe care se va concentra în prima fază.

„Mă voi focusa, în primă fază, pe trei lucruri care mi se par esențiale. 1 – restabilirea încrederii. Eu tot simt pulsul moldovenilor. Știu că ultimele săptămâni au fost dificile. (…) Înțeleg că această încredere poate fi restabilită doar prin a fi curajos, prin a interveni curajos și a face schimbări, a face reforme și a da dovadă de curaj. 2 – Nu putem îmbunătăți viața oamenilor dacă nu repornim economia. Și economia nu se face din minister. Economia se face în teren, la fabrică, la parcul IT (…) să impulsionăm optimismul antreprenorilor. 3 – Politica, guvernarea, business-ul toate sunt un sport de echipă. Nu o să pot realiza nimic de unul singur. Și mă adresez funcționarilor publici din Moldova. Să creăm echipe puternice și toți cei care împart valorile noastre, toți cei integri, toți cei curajoși, competenți, muncitori, să știți că veți avea întotdeauna un aliat în mine. (…) Avem foarte mult de lucru în această direcție. Este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună”, a conchis Vasile Tofan.



Alexandru Munteanu a demisionat din funcția de premier al Republicii Moldova

În data de 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier al Republicii Moldova, afirmând că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

El a spus că a acceptat propunerea de a fi premier „cu multă responsabilitate” și cu „ferma convingere” că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru al Republicii Moldova în toamna anului 2025, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare.