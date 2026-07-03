Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat: „Aleg să plec”

UPDATE Reacția Maiei Sandu

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut o primă reacție vineri, la scurt timp după ce Alexandru Munteanu a demisionat din funcția de premier al țării.

„Am luat act de cererea de demisie a domnului prim-ministru. Îi mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru faptul că și-a sumat răspunderea pentru guvern într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare economiei, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale (…) Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false”, a afirmat Maia Sandu în cadrul conferinței de presă.

Lidera de la Chișinău a punctat, în schimb, că se aștepta la „mai multă implicare în decizii complicate”.

„Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem”, a adăugat Maia Sandu.

Știrea inițială

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru”, a transmis Alexandru Munteanu, într-o postare pe Facebook.

El a spus că a acceptat propunerea de a fi premier „cu multă responsabilitate” și cu „ferma convingere” că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a afirmat Munteanu.

Premierul demisionar le-a mulțumit miniștrilor, echipelor acestora și oamenilor care, potrivit lui, au muncit „cu profesionalism și bună-credință”.

Alexandru Munteanu a mai transmis că va continua să își servească țara „din orice poziție” se va afla.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm. Vă mulțumesc!”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru al Republicii Moldova în toamna anului 2025, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare.

Demisia premierului vine într-un moment tensionat pentru guvernarea de la Chișinău, după scandalul MOLDATSA, care a dus în ultimele zile la demisii, excluderi din PAS și controale anunțate la întreprinderile de stat.