Prima reacție a Maiei Sandu, după ce premierul Republicii Moldova a demisionat: Am așteptat mai multă implicare în decizii complicate

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a ținut vineri o conferință de presă, la scurt timp după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier al țării.

„Am luat act de cererea de demisie a domnului prim-ministru. Îi mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru faptul că și-a sumat răspunderea pentru guvern într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare economiei, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale. Apreciez eforturile depuse de el, dar și de întregul cabinet de miniștri în aceste luni.

Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece”, a afirmat Maia Sandu în cadrul conferinței de presă.

Lidera de la Chișinău a punctat, în schimb, că se aștepta la „mai multă implicare în decizii complicate”.

„Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.

Ce urmează după demisia lui Alexandru Munteanu din fruntea Guvernului de la Chișinău

Președinta Maia Sandu a anunțat că în cursul săptămânii viitoare va convoca partidele parlamentare la consultări, în vederea desemnării unui nou premier care să formeze un nou Executiv.

„În conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare, voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățare instituțiilor”, a precizat Maia Sandu.

Până la formarea noului Executiv, interimatul va fi asigurat de Alexandru Muraru.

Premierul Republicii Moldova a demisionat

Vineri, premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcție, afirmând că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

El a spus că a acceptat propunerea de a fi premier „cu multă responsabilitate” și cu „ferma convingere” că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a afirmat Munteanu.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru al Republicii Moldova în toamna anului 2025, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare.

Demisia premierului vine într-un moment tensionat pentru guvernarea de la Chișinău, după scandalul MOLDATSA, care a dus în ultimele zile la demisii, excluderi din PAS și controale anunțate la întreprinderile de stat.