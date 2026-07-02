Prima pagină » Social » Iași: Un bărbat în haine preoțești a atras o femeie pe un câmp și a violat-o

Iași: Un bărbat în haine preoțești a atras o femeie pe un câmp și a violat-o

Un bărbat de 50 de ani, din Iași, îmbrăcat în haine preoțești, a luat în mașină o femeie care făcea autostopul în Podu Iloaiei și, sub pretextul a a face o rugăciune, a dus-o într-o zonă izolată unde a violat-o. Individul a fost arestat preventiv.
Iași: Un bărbat în haine preoțești a atras o femeie pe un câmp și a violat-o
foto ilustrativă sursa: Pixabay
Laura Buciu
02 iul. 2026, 14:03, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi cu propunere arestare preventivă faţă de un bărbat cercetat pentru viol, faptă care a avut loc în 28 iunie.

Potrivit probelor procurorilor, în jurul orei 20:50, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, purtând îmbrăcăminte specifică personalului clerical, a preluat în mașină o femeie care facea autostopul în localitatea Podu Iloaiei.

Sub pretextul de a face o rugăciune, mașina condusă de bărbat a părăsit drumul principal şi s-a dus într-o zona izolată, unde a oprit autoturismul pe un câmp și a violat-o pe femeie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis miercuri propunerea de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da