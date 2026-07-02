Iași: Un bărbat în haine preoțești a atras o femeie pe un câmp și a violat-o

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi cu propunere arestare preventivă faţă de un bărbat cercetat pentru viol, faptă care a avut loc în 28 iunie.

Potrivit probelor procurorilor, în jurul orei 20:50, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, purtând îmbrăcăminte specifică personalului clerical, a preluat în mașină o femeie care facea autostopul în localitatea Podu Iloaiei.

Sub pretextul de a face o rugăciune, mașina condusă de bărbat a părăsit drumul principal şi s-a dus într-o zona izolată, unde a oprit autoturismul pe un câmp și a violat-o pe femeie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis miercuri propunerea de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat.