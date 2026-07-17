Japonia adoptă reforma succesiunii imperiale. Tronul rămâne interzis femeilor

Reforma a fost aprobată cu o largă majoritate de Camera Consilierilor, camera superioară a Parlamentului japonez. Potrivit Le Figaro, legea autorizează revenirea în familia imperială, prin adopție, a unor rude de sex masculin din ramuri îndepărtate ale familiei, cu condiția ca acestea să aibă peste 15 ani și să fie necăsătorite.

Tronul rămâne rezervat bărbaților

În același timp, prințesele nu își vor mai pierde statutul de membre ale familiei imperiale dacă se căsătoresc cu un cetățean care nu face parte din Casa Imperială. Până acum, prințesele care se căsătoreau cu un cetățean obișnuit erau obligate să părăsească familia imperială și își pierdeau statutul oficial.

Cu toate acestea, reforma nu modifică regula fundamentală a succesiunii. Legea Casei Imperiale, aflată în vigoare din 1947, prevede că tronul poate fi moștenit exclusiv pe linie masculină, ceea ce înseamnă că femeile continuă să fie excluse de la succesiune.

Prințesa Aiko nu poate urca pe tron

Astfel, prințesa Aiko, fiica împăratului Naruhito, nu poate deveni împărăteasă, în ciuda popularității sale în rândul japonezilor. În prezent, singurul moștenitor tânăr al tronului este prințul Hisahito, nepotul împăratului. Dacă acesta nu va avea un fiu, Japonia riscă să rămână fără un moștenitor eligibil la tron, iar linia de succesiune masculină s-ar putea stinge.

Adoptarea legii a fost precedată de negocieri intense în interiorul Partidului Liberal-Democrat, aflat la guvernare și condus de premierul Sanae Takaichi. Deși Japonia este condusă pentru prima dată de o femeie în funcția de prim-ministru, Takaichi s-a opus posibilității ca o femeie să poată accede pe tronul imperial.

Reforma, contestată

Nu toate vocile susțin însă soluția aleasă de autorități. Asahiro Kuni, în vârstă de 81 de ani, fost membru al uneia dintre ramurile imperiale desprinse de Casa Imperială după cel de-al doilea război mondial, consideră că readucerea rudelor îndepărtate prin adopție este nerealistă.

„La 15 ani, o persoană a crescut respirând aerul libertății. Cred că i-ar fi dificil să se adapteze vieții din familia imperială”, a declarat acesta. El a adăugat că, deși unii ar putea fi tentați de o astfel de propunere, „dacă ar înțelege dificultățile vieții ca membru al familiei imperiale, probabil că nu ar mai spune asta”.

Presa japoneză apropiată partidului aflat la guvernare a criticat, de asemenea, soluția adoptată de Guvern.

Familia imperială a Japoniei numără în prezent doar 16 membri, dintre care cinci sunt bărbați. Potrivit unui sondaj publicat în luna mai, 72% dintre japonezi susțin modificarea regulilor astfel încât și femeile să poată accede pe Tronul Crizantemei, denumirea simbolică a tronului imperial al Japoniei.