Țările în care românii plătesc cele mai scumpe vize turistice. Unele taxe depășesc costul biletului de avion

Românii care își planifică vacanțe în afara Uniunii Europene ar trebui să ia în calcul nu doar costul transportului și al cazării, ci și taxele pentru obținerea vizelor turistice. O analiză publicată de Euronews arată că unele state percep taxe de intrare care depășesc 200 de euro, iar în anumite cazuri costurile cresc semnificativ în funcție de durata sejurului.

Bhutan și Ghana, în topul celor mai costisitoare destinații

Cea mai scumpă destinație pentru turiștii din statele Uniunii Europene este Bhutan. Deși viza de intrare costă aproximativ 35 de euro, fiecare turist trebuie să achite suplimentar o taxă de dezvoltare durabilă de aproximativ 88 de euro pentru fiecare noapte petrecută în țară. Astfel, o vacanță de cinci zile presupune numai taxe de intrare de peste 470 de euro.

Pe locul al doilea se situează Ghana, unde viza electronică ajunge la aproximativ 227 de euro, urmată de Nigeria, unde taxa variază între aproximativ 175 și 297 de euro, în funcție de tipul documentului solicitat. Camerun, Arabia Saudită, Namibia, Gabon și Algeria completează lista destinațiilor cu cele mai ridicate costuri pentru obținerea vizelor turistice.

Japonia majorează de cinci ori taxa pentru viză

Analiza evidențiază și schimbările recente din Japonia, unde taxa pentru viza turistică a fost majorată de cinci ori începând cu luna iulie. Costul a crescut de la echivalentul a aproximativ 16 euro la peste 80 de euro, ceea ce a propulsat țara în rândul destinațiilor cu cele mai scumpe taxe de intrare pentru cetățenii Uniunii Europene.

La polul opus se află state precum Canada, unde autorizația de călătorie costă puțin peste patru euro, Noua Zeelandă, Bahrain sau Seychelles, unde taxele sunt considerabil mai reduse.

Noi reguli pentru călătoriile în Europa

În același timp, Uniunea Europeană pregătește introducerea propriului sistem de autorizare a călătoriilor, ETIAS, destinat cetățenilor din state care în prezent nu au nevoie de viză pentru a intra în spațiul european.

Implementarea sistemului a fost amânată și este așteptată la începutul anului viitor. Autorizația va costa 20 de euro, va avea o valabilitate de trei ani sau până la expirarea pașaportului și va permite șederi de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile în cele 30 de state participante. ETIAS va fi obligatoriu pentru călători din țări precum Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia, Albania sau Macedonia de Nord.

Specialiștii recomandă turiștilor să verifice întotdeauna informațiile actualizate pe site-urile oficiale ale autorităților de imigrare înainte de plecare, întrucât taxele și condițiile de intrare pot fi modificate.