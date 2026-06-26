Canicula închide simbolurile Europei. Turnul Eiffel și Luvrul, cu porțile închise

Canicula record care s-a abătut asupra Europei de Vest duce la închiderea temporară a unor atracții turistice populare. Printre acestea se numără Turnul Eiffel, Luvrul și atracțiile în aer liber de la Disneyland Paris.

Canicula este determinată de un fenomen meteorologic rar, cunoscut sub numele de „blocaj Omega”, conform islands.com.

Este al doilea eveniment major din acest sezon care aduce temperaturi periculos de ridicate în Europa continentală.

Așa-numitele „cupole de căldură” sunt mase de aer de înaltă presiune care rețin aerul cald, ca un cuptor. Acestea pot apărea oriunde în lume, dar devin tot mai frecvente în Europa din cauza schimbărilor climatice.

Europa se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Franța, Spania, Italia, Portugalia, Elveția și Germania se numără printre țările afectate de căldura periculoasă, cu temperaturi cu aproximativ 10 grade peste normalul sezonului.

Franța a înregistrat în această săptămână cea mai caldă zi din istorie. Temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în unele locații.

Ce atracții turistice s-au închis

Guvernele și instituțiile culturale iau măsuri pentru a proteja localnicii și turiștii. La Paris, Turnul Eiffel s-a închis mai devreme, la fel ca Luvrul, ambele la ora 16:00.

Celebra librărie Shakespeare and Company s-a închis temporar, la fel ca atracțiile în aer liber de la Disneyland Paris. Măsura rămâne valabilă atât timp cât condițiile de caniculă persistă.

Ce ar trebui să facă turiștii

Temperaturile ridicate sunt așteptate să persiste în toată Europa de Vest în zilele următoare. Asta ar putea perturba legăturile de transport și ar putea impune închideri suplimentare.

Turiștii ar trebui să includă flexibilitate în itinerariu și să verifice site-urile atracțiilor înainte de a pleca. Dacă un obiectiv turistic se închide neașteptat, este recomandat să verifice politica de rambursare sau reprogramare a rezervării.

Vizitatorii cu bilete la Turnul Eiffel au avut dreptul la rambursare când monumentul s-a închis din cauza căldurii. Cel mai important, recomandă specialiștii, turiștii ar trebui să se hidrateze și să evite soarele în cele mai fierbinți ore ale zilei.