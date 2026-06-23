Turnul Eiffel și turnurile La Défense , închise temporar din cauza valului de căldură din Franța

Turnul Eiffel se va închide marți, 23 iunie, la ora 16:00 în loc de ora 00:45, ca de obicei, din cauza valului de căldură, pentru a „garanta cele mai bune condiții de acces”, a declarat operatorul construcției pentru AFP.

Compania de operare a Turnului Eiffel (Sete) specifică faptul că o oră de închidere la ora 16:00 implică un ultim acces la ora 12:15 pentru vizitele la monument și la ora 13:30 pentru restaurantele sale.

„Prioritatea este securitatea”

„Suntem forțați să ne adaptăm la căldura extremă; prioritatea este siguranța personalului și a vizitatorilor noștri”, a explicat un purtător de cuvânt al Sete. Acesta a adăugat că este „foarte probabil” ca monumentul să se închidă din nou miercuri dimineață.

În timpul sezonului de vârf, de la mijlocul lunii iunie, Turnul Eiffel este deschis între orele 9:00 și 00:45, iar în restul anului între orele 9:30 și 23:45.

Turnul primește aproape 7 milioane de vizitatori anual, dintre care aproximativ 75% sunt din străinătate.

Nici turnurile La Défense nu vor mai putea funcționa normal. Este atât de cald încât instalația frigorifică care alimentează zgârie-norii din cartierul de afaceri parizian cu aer condiționat nu își poate reface rezervele de gheață noaptea.

Una dintre instalațiile care răcește zgârie-norii din cartierul de afaceri de lângă Paris funcționează la capacitate maximă de luni. Dar este atât de cald încât nu își poate alimenta complet rezervele de gheață peste noapte. Turnurile de la La Défense nu vor putea fi climatizate în mod normal , iar „temperatura va fi mai scăzută ”, explică Olivier Fleck, directorul fabricii Idex La Défense din Courbevoie.

Centrala de răcire centralizată a atins niveluri de producție nemaiîntâlnite din 2019. „Am depozitat gheață tot weekendul, la 100% din capacitatea noastră, în așteptarea săptămânii. Ieri, am folosit aproape două treimi din capacitatea noastră de stocare”, a spus el. „ Problema este că folosim mai multă gheață decât avem timp să reaprovizionăm peste noapte.”

„Va deveni din ce în ce mai dificil.”

Situată în apropierea Grande Arche de la Défense, uzina produce în mod normal apă răcită la 4,5°C, folosind același principiu fizic ca un frigider. Rezervoarele care stochează cuburi mari de gheață servesc drept rezerve pentru a suplimenta producția, așa cum este cazul în timpul acestui val de caniculă. Apa răcită circulă apoi sub presiune prin kilometri de conducte către clădiri abonate, care folosesc frigul pentru propriile sisteme de aer condiționat.

Însă, din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate, apa va ajunge probabil la clădiri la 7,5°C abia joi. „Va deveni din ce în ce mai dificil. Echipamentul nu este conceput pentru o astfel de căldură ”, continuă Olivier Fleck.

Umiditatea ridicată, pe lângă temperatura deja ridicată, limitează capacitatea centralei, deoarece turnurile sale de răcire nu sunt proiectate pentru nivelurile actuale. Puterea maximă a centralei, atinsă luni după-amiază (77 de megawați), rămâne mult sub cea de acum un deceniu (în jur de 95 MW), deoarece aerul condiționat din birouri este acum setat la 26°C, cu câteva grade mai mult decât înainte de criza energetică. În plus, unele turnuri au fost renovate, iar altele sunt acum mai bine echipate pentru a-și gestiona temperatura.