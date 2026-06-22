Școli închise în Franța din cauza caniculei. O săptămână „de foc” pentru francezi.

Serviciul național de meteorologie, Meteo France, a informat că cea mai mare parte a țării intră într-o perioadă pe care a descris-o drept o „platou” caracterizat de o caniculă neîncetată, care nu se va atenua înainte de sfârșitul săptămânii, potrivit Associated Press.

Mai multe orașe din vestul și centrul Franței, inclusiv importantul port atlantic, Saint-Nazaire, au înregistrat, în noaptea de duminică spre luni, cea mai caldă noapte din istorie, cu o temperatură minimă nocturnă de 23,2 °C , potrivit Meteo France.

Parisul a înregistrat cea mai caldă noapte din luna iunie, temperatura ne coborând sub 24,2 °C, cu jumătate de grad mai cald decât recordul anterior din 2017.

Serviciul meteorologic francez a avertizat că vor urma nopți și mai calde: „Această situație va continua până la sfârșitul săptămânii, miercuri și joi urmând să se înregistreze temperaturi fără precedent în peste trei sferturi din țară.”

Sute de școli au fost închise, luni, iar alte câteva sute au anulat unele ore de curs, potrivit anunțului dat de Ministerul Educației din Franța.

Anunțurile difuzate în rețeaua de transport din Paris au îndemnat navetiștii să se hidrateze. Specialiști din domeniul medical au intervenit la radio pentru a avertiza asupra combinației potențial letale dintre consumul de alcool și căldura extremă. Autoritățile au luat măsuri severe împotriva consumului de alcool în public.

Au fost semnalate mai multe cazuri de înec, pe măsură ce oamenii căutau răcoare în râuri, în ciuda avertismentelor privind curenții și alte pericole.

Mai mult de jumătate din Franța se află sub cod roșu de caniculă, iar meteorologii au prognozat temperaturi maxime de peste 40 °C. De asemenea, pe timpul nopții, temperaturile nu vor scădea sub 20 °C.

În Paris, valul de căldură a agravat și calitatea aerului. Căldura determină formarea unui strat de ozon ce reține poluanții. Potrivit agenției de monitorizare a calității aerului din regiunea Paris, este probabil ca nivelul poluanților să depășească pragul recomandat.