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Capitala se topește sub valul de căldură: Temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic

Vremea va fi călduroasă în București până duminică, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade și disconfort termic în creștere. Capitala se află sub o informare meteorologică privind val de căldură, caniculă și nopți tropicale.
Capitala se topește sub valul de căldură: Temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic
Laura Buciu
29 iul. 2026, 10:47, Știrile zilei
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Locuitorii Capitalei vor avea parte de vreme călduroasă în următoarele zile, temperaturile urmând să crească treptat până la 35 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi pentru București.

De joi, ora 10:00 – până vineri, ora 09:00, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

Vineri, vremea călduroasă se va menține. Cerul va rămâne senin, iar temperaturile maxime vor fi de 32-33 de grade, cu minime între 16 și 19 grade.

Sâmbătă, 1 august, valorile termice vor continua să crească, maximele urmând să atingă 33-34 de grade, în condițiile unui cer senin și ale unui vânt slab până la moderat.

Duminică, 2 august, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului. Temperaturile maxime vor urca la 33-35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade.

Meteorologii precizează că, în perioada 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, Capitala se află sub o informare meteorologică privind val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

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