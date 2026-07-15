Caniculă până sâmbătă în București. Temperaturi de până la 35 de grade și nopți tropicale

Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, în Capitală va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

Miercuri și joi, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

În cursul după-amiezilor și serilor sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 50 km/h.

Vineri, maximele vor urca la 32-34 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 19 și 21 de grade.

Sâmbătă, canicula se va intensifica, iar temperatura maximă va atinge 34-35 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice.