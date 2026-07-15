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Caniculă până sâmbătă în București. Temperaturi de până la 35 de grade și nopți tropicale

Bucureștiul se confruntă, începând de marți, cu un val de căldură persistent, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius și disconfort termic accentuat, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Caniculă până sâmbătă în București. Temperaturi de până la 35 de grade și nopți tropicale
Laura Buciu
15 iul. 2026, 10:28, Știrile zilei
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Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, în Capitală va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

Miercuri și joi, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

În cursul după-amiezilor și serilor sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 50 km/h.

Vineri, maximele vor urca la 32-34 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 19 și 21 de grade.

Sâmbătă, canicula se va intensifica, iar temperatura maximă va atinge 34-35 de grade Celsius. Spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice.

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