Furtuni și grindină. ANM a emis cod galben de vreme severă: vijelii, ploi torențiale și rafale de 70 km/h

În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Izolat, vor fi vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, între 1…3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30…40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.