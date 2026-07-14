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Unde a dispărut artistul care a sfidat regimul din Cuba? Organizațiile pentru drepturile omului cer explicații urgente

Artistul și activistul cubanez Luis Manuel Otero Alcántara, considerat unul dintre cei mai cunosați opozanți ai regimului de la Havana, a dispărut după ce a fost scos din închisoare de agenți ai securității statului, potrivit Euronews.
Unde a dispărut artistul care a sfidat regimul din Cuba? Organizațiile pentru drepturile omului cer explicații urgente
Victor Dan Stephanovici
14 iul. 2026, 10:50, Social
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Cazul reaprinde criticile privind tratamentul aplicat disidenților politici în Cuba, într-un moment în care autoritățile de la Havana sunt acuzate că și-au intensificat represiunea împotriva opozanților și a vocilor critice, scrie Euronews.

Artistul ar fi trebuit să fie eliberat, dar a dispărut

Potrivit organizației pentru drepturile omului Cubalex, Luis Manuel Otero Alcántara a fost scos pe 7 iulie din închisoarea Guanajay de agenți ai Securității Statului și transportat într-o locație necunoscută. De atunci, familia și avocații săi nu au mai primit informații despre locul în care se află. Situația este cu atât mai controversată cu cât artistul ar fi trebuit să fie eliberat după executarea pedepsei de cinci ani primite în 2022.

Protest nocturn împotriva penelor de curent, în cartierul Buenavista din Havana, Cuba, pe 20 iunie 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

În lipsa oricărei confirmări oficiale, Cubalex a depus o cerere de habeas corpus, solicitând instanței să oblige autoritățile cubaneze să dezvăluie unde este deținut și dacă este privat legal de libertate. Potrivit legislației cubaneze, autoritățile judiciare au la dispoziție 72 de ore pentru a răspunde.

Cine este Luis Manuel Otero Alcántara

În vârstă de 38 de ani, Luis Manuel Otero Alcántara este unul dintre cei mai cunoscuți artiști independenți din Cuba și fondator al Mișcării San Isidro, un grup care militează pentru libertatea de exprimare și drepturile civile. El a fost arestat în 11 iulie 2021, în timp ce încerca să se alăture protestelor de amploare izbucnite în Cuba împotriva penelor de curent, a crizei economice și a regimului comunist. Un an mai târziu, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru tulburarea ordinii publice, ultraj și profanarea simbolurilor naționale.

Amnesty International îl consideră deținut politic

Organizații internaționale, inclusiv Amnesty International, îl consideră pe Otero Alcántara un deținut politic, însă autoritățile cubaneze resping această calificare. După protestele istorice din vara anului 2021, organizațiile pentru drepturile omului au acuzat guvernul cubanez că a intensificat arestările și intimidarea activiștilor, artiștilor și influencerilor care critică regimul pe rețelele sociale. Săptămâna trecută, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a afișat fotografia artistului în timpul unei dezbateri privind embargoul asupra Cubei, readucând cazul în atenția comunității internaționale.

Dispariția lui Luis Manuel Otero Alcántara riscă să amplifice tensiunile dintre Cuba și organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Dacă autoritățile nu vor clarifica rapid situația sa, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai mediatizate exemple privind tratamentul aplicat opozanților politici în Cuba în ultimii ani.

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