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Cuba: Partidul Comunist aprobă o serie de reforme către o economie mai orientată spre piață

Cea mai înaltă autoritate a Partidului Comunist Cubanez (PCC) a aprobat un pachet de reforme către o economie mai orientată spre piață, a anunțat miercuri televiziunea de stat, în contextul în care insula, sub presiunea Washingtonului, trece printr-o criză economică foarte gravă.
Cuba: Partidul Comunist aprobă o serie de reforme către o economie mai orientată spre piață
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
18 iun. 2026, 05:44, Știri externe
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„Comitetul central al partidului aprobă noile propuneri de transformări economice și sociale ”, a relatat televiziunea de stat, după ce organismul s-a întrunit într-o sesiune plenară extraordinară pentru a discuta aproximativ douăzeci de propuneri de reformă, potrivit Le Figaro.

Aceste reforme, propuse de guvern, vizează deschiderea mai multor sectoare pentru investițiile private, atragerea mai multor capitaluri din partea cubanezilor din străinătate și reducerea dimensiunii statului. Ele au primit deja sprijinul influentului fost președinte Raúl Castro.

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