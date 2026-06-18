Cuba: Partidul Comunist aprobă o serie de reforme către o economie mai orientată spre piață

„Comitetul central al partidului aprobă noile propuneri de transformări economice și sociale ”, a relatat televiziunea de stat, după ce organismul s-a întrunit într-o sesiune plenară extraordinară pentru a discuta aproximativ douăzeci de propuneri de reformă, potrivit Le Figaro.

Aceste reforme, propuse de guvern, vizează deschiderea mai multor sectoare pentru investițiile private, atragerea mai multor capitaluri din partea cubanezilor din străinătate și reducerea dimensiunii statului. Ele au primit deja sprijinul influentului fost președinte Raúl Castro.