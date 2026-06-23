a decis marți în procesul companiilor americane care cer despăgubiri de la guvernul cubanez pentru proprietăți confiscate cu zeci de ani în urmă de guvernul fostului lider Fidel Castro, hotărând în favoarea ExxonMobil,

Într-o decizie cu 6 voturi la 3, instanța a declarat că o apărare legală numită „imunitate suverană străină„, care interzice în general procesele americane împotriva guvernelor străine și a agenților acestora, nu este disponibilă în cazuri precum cel intentat de Exxon împotriva CIMEX în temeiul unei legi americane din 1996 numită Legea Helms-Burton.

Cei șase judecători conservatori ai curții au fost majoritari, în timp ce cei trei judecători liberali au fost de acord cu decizia.

Cei șase judecători conservatori ai curții au fost majoritari, în timp ce cei trei judecători liberali au fost de acord cu decizia. Curtea Supremă a anulat decizia din 2024 a unei instanțe inferioare conform căreia CIMEX putea invoca apărarea imunității suverane.

„Legea Helms-Burton autorizează procese private împotriva agențiilor și entităților cubaneze – procese care, în mare parte, ar fi fără efect dacă ar fi supuse cerințelor FSIA”, a scris Kavanaugh, referindu-se la Legea imunităților suverane străine din 1976.

Judecătorul conservator Brett Kavanaugh, autorul hotărârii, a scris că legea federală, veche de 30 de ani, „abrogă imunitatea suverană a agențiilor și instrumentelor cubaneze”. „Legea Helms-Burton autorizează procese private împotriva agențiilor și entităților cubaneze – procese care, în mare parte, ar fi fără efect dacă ar fi supuse cerințelor FSIA”, a scris Kavanaugh, referindu-se la Legea imunităților suverane străine din 1976.

împotriva fostului președinte cubanez Raúl Castro, fratele mai mic al lui Fidel, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune a lui Trump asupra guvernului cubanez.

O prevedere a Legii Helms-Burton, numită Titlul III, permite intentarea de procese în instanțele americane împotriva oricui „trafic” cu proprietăți confiscate de guvernul comunist cubanez după revoluția din 1959 care l-a adus pe Castro la putere. Administrația președintelui american

Decizia înlătură un obstacol major cu care s-a confruntat Exxon în procesul său din 2019, care acuza CIMEX de utilizarea ilegală a unei rafinării și a unor stații de service care au aparținut cândva Standard Oil, predecesoarea corporativă a Exxon. Cazul va reveni la o instanță inferioară pentru deliberări suplimentare privind potențiala răspundere a CIMEX.

Decizia înlătură un obstacol major cu care s-a confruntat Exxon în procesul său din 2019, care acuza CIMEX de utilizarea ilegală a unei rafinării și a unor stații de service care au aparținut cândva Standard Oil, predecesoarea corporativă a Exxon. Cazul va reveni la o instanță inferioară pentru deliberări suplimentare privind potențiala răspundere a CIMEX.

Sub Trump, Statele Unite au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, amenințând cu sancțiuni asupra țărilor care îi furnizează combustibil, declanșând pene de curent și exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Procesul intentat de Exxon a implicat confiscarea de către Fidel Castro a tuturor activelor cubaneze de petrol și gaze ale companiei energetice americane în 1959, ceea ce a reprezentat o pierdere evaluată la 70 de milioane de dolari la acea vreme. Cererea actuală a Exxon este evaluată acum la peste 1 miliard de dolari din cauza dobânzilor și a potențialului de daune majorate.

Potrivit Exxon, activele sale au fost transferate către CIMEX, cel mai mare conglomerat de stat din Cuba. CIMEX continuă să dețină și să profite de pe urma proprietăților confiscate.

Procesul intentat de Exxon a făcut parte dintr-un val de aproximativ 40 de cazuri intentate în temeiul Legii Helms-Burton în 2019 și 2020, din cauza unei schimbări a politicii SUA față de Cuba în timpul primului mandat al lui Trump.

Când a adoptat Legea Helms-Burton, Congresul l-a autorizat pe președintele SUA să suspende Titlul III din motive de securitate națională. Prevederea a fost apoi suspendată de trei președinți care încercau să evite conflictele diplomatice cu aliați precum Canada și Spania, ale căror companii au investit în Cuba. Trump a ridicat această suspendare în 2019.

Hotărârile instanțelor inferioare au îngreunat obținerea de câștig de cauză de către companiile americane în astfel de cazuri, majoritatea proceselor fiind respinse pe motive jurisdicționale sau procedurale.

Litigiul care a ajuns la SCOTUS

Decizia a fost una dintre cele două emise de Curtea Supremă în acest an în cazuri care implică Legea Helms-Burton și Cuba.

În celălalt caz , instanța a pronunțat pe 21 mai o lovitură înapoi împotriva a patru operatori americani de croazieră care au contestat hotărâri judecătorești combinate în valoare de 440 de milioane de dolari în litigii intentate de o companie americană numită Havana Docks Corporation, acuzându-i de utilizarea ilegală a unor docuri din Cuba pe care le-a construit și care au fost ulterior confiscate.