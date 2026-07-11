Mașinile de epocă emblematice ale Cubei, devin istorie. Tricicletele electrice chinezești le-au luat locul

Noile vehicule, devenite populare în Cuba nu sunt triciclete electrice obișnuite. Mulți cubanezi le-au echipat cu panouri solare, permițând reînărcarea fără a depinde de rețeaua electrică suprasolicitată a națiunii insulare, potrivit AP.

Vehiculele cu trei roți sunt departe de vechile mașini care acum doar un an cutreierau străzile scuipând nori de fum negru.

Tricicletele, cu un cost cuprins între 2.000 și 4.000 de dolari, sunt folosite pentru transportul de mărfuri și deservesc rute fixe parcurse cândva de autobuze.

Și-au vândut mașinile pentru a cumpăra triciclete

Deși prețul lor este inaccesibil pentru majoritatea cubanezilor, mulți și-au vândut mașinile mai vechi pe benzină pentru a cumpăra triciclete. Alții le-au luat de la rude din străinătate, unde sunt în general mai ieftine, iar unii proprietari de mici afaceri chiar și-au folosit profiturile pentru a investi în ele, așteptând să recupereze costul.

Cuba, sub sancțiunile lui Trump

În ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat că va impune tarife țărilor care vând petrol Cubei, care produce doar aproximativ 40% din combustibilul de care are nevoie. De atunci, un singur petrolier a ajuns pe insulă, la sfârșitul lunii martie – față de aproximativ opt cu o lună înainte.

Penele de curent continue s-au agravat, exacerbând dificultățile într-o țară a cărei economie se află în criză de cinci ani. Lipsa de alimente și medicamente s-a adâncit, iar transportul public a fost redus drastic.

Au instalat panouri solare pe triciclete

În contextul crizei, tricicletele electrice au devenit indispensabile. Acestea transportă mărfuri, deservesc rute fixe acoperite odinioară de autobuze și, în unele cartiere din Havana, sunt folosite pentru colectarea gunoiului.

Tricicletele electrice de la mărci chinezești precum au devenit o priveliște obișnuită pe străzile din Cuba. Multe sunt cumpărate în țări precum Panama și expediate pe insulă de către rude sau importatori pentru revânzare și funcționează cu baterii cu gel sau litiu. În baza unui acord cu China, marca Vedca este asamblată în Cuba.

Unii proprietari au instalat panouri solare pe copertinele de deasupra scaunelor tricicletei, permițându-le să se reîncarce din mers și să continue să funcționeze în ciuda crizei energetice de pe insulă.