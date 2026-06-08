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Cuba, în beznă și fără combustibil. Penele de curent interminabile alimentează tensiunile sociale pe insulă

Cuba traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. La patru luni după instituirea blocadei petroliere americane, locuitorii insulei se confruntă cu pene de curent prelungite, lipsa combustibilului și o criză tot mai profundă a serviciilor de bază, transmite The Guardian.
Cuba, în beznă și fără combustibil. Penele de curent interminabile alimentează tensiunile sociale pe insulă
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
08 iun. 2026, 11:46, Știri externe
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În Havana și în alte orașe ale țării, întreruperile de curent au devenit parte din viața de zi cu zi. Odată cu lipsa energiei electrice apar și alte probleme: alimentarea cu apă este afectată, alimentele se alterează rapid, iar temperaturile ridicate transformă nopțile într-un test de rezistență pentru milioane de oameni, relatează The Guardian.

Cuba, gunoaie pe străzile Havanei. Sursa foto: X

Locuitorii capitalei relatează că unele cartiere au rămas zile întregi fără electricitate. În multe zone, oamenii ies pe străzi și protestează zgomotos, lovind oale și tigăi în tradiționalul „cacerolazo”, o formă de manifestație devenită tot mai frecventă în ultimele luni.

„Nu avem combustibil, nu mai avem rezerve”

Criza energetică s-a agravat după ce autoritățile cubaneze au recunoscut că rezervele de combustibil sunt aproape epuizate. Compania națională de electricitate încearcă să mențină funcționarea sistemului, însă producția este insuficientă pentru necesarul țării.

Stațiile de alimentare sunt goale de luni de zile, iar gazul folosit pentru gătit a devenit greu de găsit. Pentru multe familii, cărbunele și lemnul au redevenit principalele surse pentru prepararea hranei. În paralel, inflația a erodat puternic veniturile populației. Numeroși pensionari trăiesc cu echivalentul a mai puțin de 10 dolari pe lună, în timp ce prețurile bunurilor de bază au crescut constant.

Turismul și investițiile, afectate de noile sancțiuni

Pe fondul tensiunilor dintre Washington și Havana, mai multe companii internaționale și-au redus operațiunile pe insulă sau au început să își reevalueze prezența.

Sectorul turistic, unul dintre principalii piloni ai economiei cubaneze, resimte deja efectele. Unele grupuri hoteliere și companii de transport au redus investițiile sau și-au limitat activitatea,. Acest lucru afectează una dintre puținele surse importante de valută ale țării. În același timp, restricțiile financiare și comerciale complică aprovizionarea cu produse esențiale, iar antreprenorii locali avertizează că magazinele private ar putea întâmpina dificultăți tot mai mari în a aduce marfă pe insulă.

Temeri privind viitorul țării

Situația economică este însoțită de o stare generală de incertitudine. Mulți cubanezi urmăresc cu îngrijorare deteriorarea relațiilor dintre Statele Unite și Cuba, în timp ce autoritățile de la Havana avertizează asupra riscurilor unei noi escaladări a tensiunilor. Pe străzile capitalei se discută tot mai des despre sancțiuni, lipsuri și posibilitatea unor noi proteste. În același timp, guvernul încearcă să mențină controlul asupra situației și să evite o criză socială de amploare.

Perspectivele nu sunt încurajatoare. Organizația Meteorologică Mondială estimează că regiunea Caraibelor va traversa o vară extrem de caldă și uscată. Pentru milioane de cubanezi care deja se confruntă cu lipsa energiei electrice și a combustibilului, temperaturile ridicate ar putea transforma o criză economică și energetică într-o problemă umanitară și mai gravă.

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