Criză gravă de apă potabilă în Cuba

Aproape 3 milioane de cubanezi se confruntă zilnic cu lipsuri de apă din cauza unei grave lipse de petrol, pe care oficialii guvernamentali o atribuie blocadei energetice americane.
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
29 mai 2026, 01:37, Știri externe
Sistemul de alimentare cu apă al insulei funcționează cu doar 37% din combustibilul necesar, în timp ce Cuba se confruntă cu cea mai gravă criză energetică a sa, potrivit AP.

Sistemul de alimentare cu apă este unul dintre sectoarele cele mai afectate, deoarece este unul dintre cei mai mari consumatori de energie ai țării, a declarat Antonio Rodríguez, președintele Institutului Național de Resurse de Apă, administrat de stat.

Detaliile forumului axat pe aprovizionarea intermitentă cu apă care afectează o populație totală de aproape 10 milioane de oameni au fost publicate joi de site-ul oficial Cubadebate.

Pomparea apei consumă energie electrică

Rodríguez a spus că nu numai că pomparea apei consumă energie electrică, dar toate activitățile esențiale ale agenției necesită combustibil, de la desfundarea țevilor și curățarea foselor septice până la repararea scurgerilor. Sunt necesare și provizii chimice, iar importul lor este în prezent paralizat.
Problema este complicată de infrastructura îmbătrânită și de stațiile de pompare suprasaturate, în special în orașele mari precum Havana, Santiago de Cuba și Matanzas, a spus Rodríguez. Multe clădiri înalte și apartamente necesită, de asemenea, electricitate pentru a alimenta pompele care ridică apa către rezervoarele supraînălțate.

Cuba supusă sancțiunilor SUA

Începând cu ianuarie, guvernul SUA a înăsprit sancțiunile pe care le impusese deja Cubei, în contextul în care pune presiune pe insulă să își schimbe modelul politic. Președintele american Donald Trump a amenințat, de asemenea, la sfârșitul lunii ianuarie, că va impune tarife oricăror țări care vând sau furnizează petrol Cubei, care produce doar 40% din combustibilul de care are nevoie.

