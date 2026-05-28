Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă

O parte dintre producătorii de ulei de măsline din Spania privesc cu îngrijorare recenta scădere a prețurilor la origine și se gândesc deja la următoarea campanie, în condițiile în care sunt așteptate costuri mai mari pentru combustibil și îngrășăminte, scrie EFE.

Mai multe organizații agricole au semnalat apariția unor practici de presiune asupra prețurilor, pe care le descriu drept „speculație”, considerând că nivelul actual este sub pragul de rentabilitate.

Datele observatorilor de piață arată o ușoară tendință de scădere a prețurilor, uleiul extravirgin situându-se în jurul a 4 euro pe litru, uleiul virgin la aproximativ 3,3 euro, iar uleiul lampant la circa 2,1 euro. În paralel, raportul Ministerului Agriculturii indică o producție cumulată de 1,29 milioane de tone pentru campania actuală, ușor sub estimările inițiale.

Recoltă mai mică, preț scăzut cu 7% în doar câteva săptămâni

Stocurile sunt de peste 860.000 de tone, iar exporturile depășesc 570.000 de tone, în timp ce consumul intern rămâne de peste 300.000 de tone. În acest context, organizația COAG avertizează că prețul uleiului extravirgin a scăzut cu aproape 7% în doar câteva săptămâni, în ciuda unei recolte mai mici decât anul trecut și a unor costuri de producție în creștere, inclusiv din cauza tensiunilor internaționale.

Reprezentanții fermierilor susțin că, în perioadele de vară, exporturile tind să scadă, iar piața devine mai vulnerabilă la presiuni asupra prețurilor, ceea ce poate influența direct negocierile pentru următoarea recoltă. În același timp, unele organizații din sector susțin că pierderile acumulate de producătorii de ulei de măsline tradițional depășesc un miliard de euro de la începutul campaniei.

Din partea industriei, reprezentanții procesatorilor spun că piața rămâne una echilibrată, chiar dacă traversează o perioadă de încetinire. Aceștia consideră că nivelul actual al stocurilor și al producției nu indică o criză imediată, dar recunosc că evoluția costurilor din agricultură rămâne un factor de risc important pentru campania următoare.

În sector există însă și temeri legate de evoluția geopolitică și de costurile energetice, care pot influența direct cheltuielile din agricultură în următorul sezon.