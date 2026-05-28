Prima pagină » Agricultură » Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă

Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă

În Spania, cel mai mare producător de ulei de măsline la nivel mondial, producătorii din sector trag un semnal de alarmă după ce prețurile au început să scadă pe piața de origine. În același timp, costurile de producție rămân ridicate, iar acest dezechilibru ridică temeri legate de viitoarea campanie agricolă și de stabilitatea pieței europene.
Criză în sectorul uleiului de măsline: producătorii avertizează că scăderea prețurilor poate afecta următoarea recoltă
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
28 mai 2026, 14:10, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O parte dintre producătorii de ulei de măsline din Spania privesc cu îngrijorare recenta scădere a prețurilor la origine și se gândesc deja la următoarea campanie, în condițiile în care sunt așteptate costuri mai mari pentru combustibil și îngrășăminte, scrie EFE.

Mai multe organizații agricole au semnalat apariția unor practici de presiune asupra prețurilor, pe care le descriu drept „speculație”, considerând că nivelul actual este sub pragul de rentabilitate.

Datele observatorilor de piață arată o ușoară tendință de scădere a prețurilor, uleiul extravirgin situându-se în jurul a 4 euro pe litru, uleiul virgin la aproximativ 3,3 euro, iar uleiul lampant la circa 2,1 euro. În paralel, raportul Ministerului Agriculturii indică o producție cumulată de 1,29 milioane de tone pentru campania actuală, ușor sub estimările inițiale.

Recoltă mai mică, preț scăzut cu 7% în doar câteva săptămâni

Stocurile sunt de peste 860.000 de tone, iar exporturile depășesc 570.000 de tone, în timp ce consumul intern rămâne de peste 300.000 de tone. În acest context, organizația COAG avertizează că prețul uleiului extravirgin a scăzut cu aproape 7% în doar câteva săptămâni, în ciuda unei recolte mai mici decât anul trecut și a unor costuri de producție în creștere, inclusiv din cauza tensiunilor internaționale.

Reprezentanții fermierilor susțin că, în perioadele de vară, exporturile tind să scadă, iar piața devine mai vulnerabilă la presiuni asupra prețurilor, ceea ce poate influența direct negocierile pentru următoarea recoltă. În același timp, unele organizații din sector susțin că pierderile acumulate de producătorii de ulei de măsline tradițional depășesc un miliard de euro de la începutul campaniei.

Din partea industriei, reprezentanții procesatorilor spun că piața rămâne una echilibrată, chiar dacă traversează o perioadă de încetinire. Aceștia consideră că nivelul actual al stocurilor și al producției nu indică o criză imediată, dar recunosc că evoluția costurilor din agricultură rămâne un factor de risc important pentru campania următoare.

În sector există însă și temeri legate de evoluția geopolitică și de costurile energetice, care pot influența direct cheltuielile din agricultură în următorul sezon.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
Un semn discret la vârful degetelor poate avertiza asupra unor boli pulmonare grave. Medicii explică ce trebuie să observi
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia