Prima pagină » Știri externe » Cazuri de norovirus la un spital din Grecia. Conducerea a impus protocoale de prevenire a răspândirii bolii

Cazuri de norovirus la un spital din Grecia. Conducerea a impus protocoale de prevenire a răspândirii bolii

Conducerea spitalului „Attikon” din Haidari încearcă să liniștească opinia publică în urma numeroaselor cazuri de gastroenterită acută cauzate de infecția cu norovirus. Există nouă cazuri suspecte în cadrul spitalului. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare.
Cazuri de norovirus la un spital din Grecia. Conducerea a impus protocoale de prevenire a răspândirii bolii
Sursă foto: Pexels. Fotografir cu caracter Ilustrativ
Daiana Rob
28 mai 2026, 14:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Conform comunicatului al spitalul grec Attikon, este vorba despre „este vorba de cazuri de gastroenterită compatibile cu infecția cu norovirus, un fenomen frecvent observat atât în unitățile spitalicești, cât și în comunitate la nivel internațional, în special datorită transmisibilității ridicate a virusului”. Cu toate acestea, spitalul transmite că își desfășoară activitatea în condiții normale, potrivit Euronews. 

Testele de laborator au confirmat prezența norovirusului în nouă cazuri suspecte, în timp ce ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare.

Cazurile înregistrate implică pacienți, rude însoțitoare și personal medical. Aceștia au simptome ușoare, care se ameliorează spontan. Potrivit sursei citate, nu există indicii cu privire la o amenințare gravă la adresa sănătății publice ori a funcționări spitalului, se precizează în comunicat.

Conducerea spitalului a activat protocoalele de supraveghere și prevenire a infecțiilor alături de Comitetul pentru Infecții Spitalicești și cu autoritățile sanitare competente, potrivit unui anunț dat de administrația Spitalului și Comitetul pentru Infecții.

Printre măsurile vizate se numără izolarea cazurilor de boală conform protocoalelor internaționale, ultilizarea de către personal a echipamentelor de adecvate, acolo unde este cazul, dar și dezinfectarea regulată a suprafețelor, precum și spălarea mâinilor.

De asemenea pacienții și personalul se află sub supraveghere epidemiologică, iar accesul vizitatorilor este restricționat.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
Un semn discret la vârful degetelor poate avertiza asupra unor boli pulmonare grave. Medicii explică ce trebuie să observi
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia