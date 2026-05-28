Cazuri de norovirus la un spital din Grecia. Conducerea a impus protocoale de prevenire a răspândirii bolii

Conform comunicatului al spitalul grec Attikon, este vorba despre „este vorba de cazuri de gastroenterită compatibile cu infecția cu norovirus, un fenomen frecvent observat atât în unitățile spitalicești, cât și în comunitate la nivel internațional, în special datorită transmisibilității ridicate a virusului”. Cu toate acestea, spitalul transmite că își desfășoară activitatea în condiții normale, potrivit Euronews.

Testele de laborator au confirmat prezența norovirusului în nouă cazuri suspecte, în timp ce ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare.

Cazurile înregistrate implică pacienți, rude însoțitoare și personal medical. Aceștia au simptome ușoare, care se ameliorează spontan. Potrivit sursei citate, nu există indicii cu privire la o amenințare gravă la adresa sănătății publice ori a funcționări spitalului, se precizează în comunicat.

Conducerea spitalului a activat protocoalele de supraveghere și prevenire a infecțiilor alături de Comitetul pentru Infecții Spitalicești și cu autoritățile sanitare competente, potrivit unui anunț dat de administrația Spitalului și Comitetul pentru Infecții.

Printre măsurile vizate se numără izolarea cazurilor de boală conform protocoalelor internaționale, ultilizarea de către personal a echipamentelor de adecvate, acolo unde este cazul, dar și dezinfectarea regulată a suprafețelor, precum și spălarea mâinilor.

De asemenea pacienții și personalul se află sub supraveghere epidemiologică, iar accesul vizitatorilor este restricționat.