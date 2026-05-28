Prima pagină » Știri externe » Italia confiscă aur, vile de lux și sume de bani provenite din traficul de droguri al mafiei siciliene

Italia confiscă aur, vile de lux și sume de bani provenite din traficul de droguri al mafiei siciliene

Autoritățile italiene au confiscat active în valoare de peste 200 de milioane de euro, legate de rețeaua de trafic de droguri a fostului șef mafiot, Matteo Messina Denaro. Procurorii anti-mafie, au descris-o, joi, ca fiind o lovitură dată încercărilor mafiei siciliene de a-și reface puterea financiară.
Italia confiscă aur, vile de lux și sume de bani provenite din traficul de droguri al mafiei siciliene
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
28 mai 2026, 15:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Printre bunurile confiscate de procurorii anti-mafie din Italia, se numără 12 kilograme de lingouri de aur, milioane de euro în numerar, ceasuri de lux și aproximativ 20 de proprietăți de lux, potrivit declarațiilor date în cadrul unei conferințe de presă, citate de Associated Press. 

Fostul mafiot sicilian, Messina Denaro, a murit într-un spital din închisoare la aproximativ nouă luni după ce a fost arestat în ianuarie 2023. Acesta a fugit de justiția italiană timp de trei decenii.

El a fost judecat în lipsă și condamnat pentru zeci de crime, inclusiv pentru că a contribuit la organizarea a două atentate cu bombă din 1992, în urma cărora au murit procurorii de vârf anti-mafie Giovanni Falcone și Paolo Borsellino.

În cadrul anchetei privind traseul banilor proveniți din traficul de droguri, pe parcursul a zeci de ani, autoritățile au arestat trei persoane și au dispus confiscarea de bunuri, companii și participații financiare în valoare de peste 200 de milioane de euro.

Peste 150 de ofițeri ai poliției financiare italiene au efectuat percheziții în Italia și în străinătate, inclusiv în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Elveția, Liban, Monaco și Spania.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
Un semn discret la vârful degetelor poate avertiza asupra unor boli pulmonare grave. Medicii explică ce trebuie să observi
CSID
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia