Coaliția de dreapta a Giorgiei Meloni câștigă primăria Veneției, în ciuda sondajelor

Coaliția de dreapta condusă de premierul italian Giorgia Meloni a câștigat luni alegerile pentru funcția de primar la Veneția, potrivit proiecțiilor publicate în aceeași zi, scrie Reuters.

Rezultatul arată că este păstrat controlul dreptei asupra unuia dintre cele mai importante orașe aflate în joc în cadrul alegerilor locale desfășurate în mai multe orașe din Italia.

Scrutinul a avut loc în peste 600 de localități și se spunea că este primul test electoral important pentru guvernul Meloni după înfrângerea de la referendumul privind justiția din martie.

În Veneția, oraș unde în ultimele săptămâni au existat controverse legate de prezența Rusiei la Festivalul de Artă Bienala, sondajele indicau anterior un avans al centrului-stânga. Totuși, orașul a rămas sub controlul dreptei în ultimul deceniu.

Conform ultimelor proiecții, candidatul de centru-dreapta Simone Venturini a obținut aproape 51% din voturi, în timp ce principalul său contracandidat s-a oprit la aproximativ 39%.

A fost evitat, în cele din urmă, turul doi, care ar fi fost necesar dacă niciun candidat nu ar fi defășit pragul de 50%. Totodată, compania de sondaje Youtrend a confirmat victoria lui Venturini.

„(Opoziția) s-a prezentat la Veneția convinsă că poate promova narațiunea că Meloni era terminată, că centrul-dreapta era în criză. Apoi, italienii au mers la urne, iar aceste așteptări s-au izbit de realitate”, a declarat Giovanni Donzelli, un parlamentar din partidul Frații Italiei al lui Meloni.

În alte orașe, au existat de asemenea rezultate importante. În Salerno, lângă Coasta Amalfi, Vincenzo De Luca a pierdut cursa pentru un al cincilea mandat, după ce a condus anterior timp de 10 ani regiunea Campania într-o coaliție de centru-stânga.

În Messina, fostul primar Federico Basile, candidat independent, a câștigat un nou mandat. În Reggio Calabria, centrul-dreapta a obținut o altă victorie, după ce stânga a condus orașul din 2014.