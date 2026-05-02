Italia. Guvernul Giorgiei Meloni devine al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a țării ca republică

Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a devenit, sâmbătă, al doilea cel mai longeviv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene, de la al Doilea Război Mondial și până în prezent.

Giorgia Meloni a marcat acest lucru făcând o postare pe rețelele sociale, subliniind că punctul în care a ajuns guvernul nu îl vede ca pe o „realizare”, ci ca pe un sentiment de responsabilitate și mai mare față de italieni.

„Începând de astăzi, guvernul pe care am onoarea să-l conduc devine al doilea cel mai longeviv din istoria republicii. Nu consider acest lucru o realizare de sărbătorit, ci o responsabilitate și mai mare față de cetățenii italieni. Mulțumesc celor care continuă să ne susțină, să creadă în munca noastră și în seriozitatea angajamentului nostru. Vom merge mai departe cu determinare pentru a duce la bun sfârșit drumul pe care l-am început, cu respect pentru mandatul primit de la cetățenii italieni și cu un singur reper: interesul național”, a scris Giorgia Meloni într-o postare pe Instagram.

Potrivit agenției ANSA, Giorgia Meloni, prima femeie premier a Italiei, își propune să devină primul lider modern din țară care va încheia un mandat complet de cinci ani fără remanieri în septembrie anul viitor.

Ea a câștigat alegerile parlamentare din Italia din 22 octombrie 2022 în coaliţie cu Liga, partidul de extremă dreaptă al lui Matteo Salvini, şi cu Forza Italia, partidul conservator al lui Silvio Berlusconi. Sâmbătă, guvernul condus de Meloni a ajuns la 1.288 de zile de mandat și este depăşit doar de al doilea guvern al lui Berlusconi (2001-2005), care a durat 1.412 zile.