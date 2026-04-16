Galanterie la nivel înalt. Premierul unei țări a îngenuncheat în fața șefei Guvernului italian

Premierul unei țări a îngenuncheat în fața șefei Guvernului italian. Gestul nu a reprezentat o premieră deoarece același lider a procedat asemănător în urmă cu un an.
sursa foto: captură foto, FB
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 19:55, Politic

Premierul Albaniei, Edi Rama, a îngenuncheat în momentul în care s-a apropiat de premierul italian Giorgia Meloni. Astfel, Rama a întâmpinat-o cu multă galanterie pe Meloni în momentul întâlnirii lor de joi, de la Roma. După ce s-a ridicat, liderul albanian a zâmbit și a îmbrățișat-o pe Meloni.

Ulterior, cei doi au purtat discuții oficiale despre relațiile dintre Italia și Albania.

Edi Rama nu este la primul gest de acest tip. În 2025, el a atras atenția generală atunci când a îngenuncheat în faţa omoloagei sale la sosirea acesteia la summitul Comunităţii Politice Europene.

Rama este un fost jucător de baschet și are înălțimea de 2,01 metri. De aceea, Meloni care are doar 1,60 metri, a glumit spunând despre Rama că „face asta doar ca să ajungă la înălţimea mea”.

