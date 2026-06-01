Scandal pe drona care a trezit noaptea Finlanda și Letonia: ce a omis să spună Guvernul. Ucraina cere scuze și Estoniei

Cotidianul finlandez Helsingin Sanomat a publicat luni noi detalii despre un incident cu dronă care a avut loc în urmă cu două săptămâni în apropiere de Uusimaa.

Ministerul finlandez de Interne a trimis o alertă cu dronă locuitorilor din Uusimaa în noaptea de 15 mai, sfătuind 1,8 milioane de oameni să rămână în case. Traficul aerian din regiune a fost suspendat. Un avertisment a fost transmis și locuitorilor din estul Letoniei în aceeași noapte.

„Guvernul finlandez a primit un avertisment oficial din partea Ucrainei”

Potrivit Helsingin Sanomat, incidentul nu ar fi fost legat de interferența Rusiei, ci de o greșeală făcută de forțele armate ucrainene . Conform unor surse familiarizate cu incidentul, guvernul finlandez a primit un avertisment oficial din partea Ucrainei în noaptea incidentului cu drona, cum că țara a trimis din greșeală drone încărcate cu explozibil pe o traiectorie deasupra Finlandei.

Forțele de Apărare finlandeze au confirmat public abia după incident că țara a primit un avertisment din partea Ucrainei cu privire la drone.

După incident, presa finlandeză a relatat că Rusia a vrut să se răzbune pe susținătorii ucraineni prin direcționarea dronelor spre Finlanda. Autoritățile finlandeze erau mai familiarizate cu circumstanțele incidentului, dar nu s-au grăbit să infirme imediat această afirmație. Iltalehti, descriind această versiune, a făcut referire la „surse NATO” anonime care, aparent, erau, de asemenea, bine informate despre activitățile Forțelor de Apărare finlandeze. Ziarul a relatat, de asemenea, că Ucraina va începe să avertizeze în mod regulat Finlanda cu privire la astfel de incursiuni.

În urma incidentului, Forțele de Apărare Finlandeze au anunțat oficial că dronele au intrat în spațiul aerian al țării din Rusia, dar nu au ajuns niciodată în Finlanda. Motivul este neclar, dar Helsingin Sanomat notează că dronele ar fi putut fi doborâte în Rusia.