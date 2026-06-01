Dezvăluire. Chinezii dezvoltă un program cu IA care analizează activitatea oamenilor pe internet

Chinezii dezvoltă în secret un program cu inteligență artificială care poate fi folosit pentru a analiza activitatea oamenilor pe internet, inclusiv pe rețelele de socializare, conform publicației The New York Times.

Jurnaliștii americani îi citează pe cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt, care spun că sistemul este conceput pentru a crea profiluri ale cetățenilor și a evalua riscul politic potențial.

Documente dezvăluite sugerează că o companie chineză dezvoltă un sistem dotat cu IA care analizează activitatea pe internet.

Se pare că sistemul poate analiza datele de localizare, comportamentul pe rețelele de socializare și alte înregistrări digitale. Scopul este de a-i identifica pe cei care ar putea deveni dizidenți politici.