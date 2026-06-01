MAI a semnat contracte de aproape un miliard de euro prin programul european SAFE. Avioane Spartan, elicoptere Airbus și mii de autospeciale.

„Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale a structurilor MAI în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne.

Cum se împart cele 973 de milioane de euro?

Cea mai mare alocare financiară, de peste 431 de milioane de euro, a fost direcționată către managementul victimelor multiple și protecția CBRNe, urmată de gestionarea evacuărilor în masă (peste 292 de milioane de euro) și modernizarea sistemelor de comunicații (peste 121 de milioane), restul fiind completat de autospeciale în valoare de peste 115 milioane de euro și mobilitate militară de peste 10 milioane de euro.

Printre cele mai scumpe contracte se numără avioanele Spartan, livrate de Leonardo, elicopterele Airbus, un tren de intervenție și o nouă flotă de autospeciale de intervenție.

Ce se va cumpăra?

Pentru Departamentul pentru Situații de Urgență s-au contractat două avioane Leonardo C-27J Spartan NG (245.000.000 euro), 12 elicoptere Airbus (peste 280 de milioane de euro) și un simulator de zbor modern (peste 43 milioane euro).

Pentru mobilitate, Ministerul a contractat 5.000 de SUV-uri și 25 de microbuze ( 8+1) de la Grupul Renault în valoare de aproape 116 milioane de euro. De asemenea, au fost achiziționate 10 autospeciale blindate de transport, 110 vehicule pentru victime multiple.

„Șalupele Search and Rescue și șalupele maritime (peste 20 de milioane de euro) de intervenție vor întări capacitatea de acțiune pe apă, inclusiv pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor, stingerea incendiilor și sprijinirea operațiunilor desfășurate în zone portuare, fluviale sau maritime” se mai arată în comunicat.

„Totodată, investițiile în comunicații critice (121.520.000 euro) și reziliență informatică vor contribui la protejarea infrastructurilor operaționale ale MAI, la continuitatea serviciilor esențiale și la creșterea capacității de coordonare între structurile operative în situații de criză”, conchide instituția.