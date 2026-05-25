Trump interzice vânzarea de avioane de vânătoare către Spania

Decizia afectează direct aviația navală, respectiv avioanele de luptă ale Marinei spaniole. Guvernul condus de Pedro Sánchez a exclus achiziția avioanelor stealth de generația a cincea F-35, produse de Lockheed Martin, ceea ce, în practică, condamnă Marina să piardă această capacitate pentru o perioadă care ar putea dura ani de zile, notează El Economista.

Cea mai realistă variantă pentru a evita acest scenariu ar fi ca Partidul Popular (PP) să câștige alegerile de anul viitor și să opteze pentru achiziția F-35. Chiar dacă guvernul Sánchez ar reveni asupra deciziei, s-ar lovi acum de refuzul lui Trump de a începe negocierile. De menționat că Lockheed Martin produce și alte componente critice pentru Marina spaniolă, precum sistemul de luptă Aegis al fregatelor F-100, însă în acest caz Spania nu a luat în calcul alternative.

Dacă, la un moment dat, Moncloa ar decide să cumpere F-35, iar Trump ar ridica veto-ul sau ar accepta tranzacția după o schimbare de guvern, Spania ar ajunge la coada listei de comenzi pentru acest avion, care se află deja la niveluri record. Totuși, în acest caz s-ar căuta soluții pentru livrarea anticipată a unor unități, astfel încât să înceapă pregătirea piloților și a personalului tehnic. În plus, acest lucru ar permite Spaniei să participe la reuniunile periodice ale țărilor care operează deja F-35.

Dilema Spaniei

Spania se confruntă cu o problemă majoră. Portavionul Marinei, Juan Carlos I, poate opera doar avioane cu decolare verticală (VTOL). Marina dispune în prezent de 11 avioane Harrier, aflate spre finalul duratei de viață, iar singurul avion disponibil pe piață cu aceste caracteristici este F-35.

Din acest motiv, achiziția părea inevitabilă, existând chiar și contacte preliminare. Totuși, anul trecut, guvernul a schimbat direcția și a renunțat la idee, invocând dorința de a reduce dependența militară de Statele Unite. Ministrul Apărării, Margarita Robles, a declarat că nu este o decizie definitivă și că F-35 nu reprezintă o „prioritate”. În orice caz, nu există alternative, nici europene, nici globale, pentru avioane VTOL destinate Marinei.

Pentru Forțele Aeriene, guvernul a adoptat o abordare europeană. Însă proiectul continental major, Sistemul de Luptă Aeriană al Viitorului (FCAS), la care participă Spania, este în pericol din cauza tensiunilor dintre Franța și Germania, iar viitorul său este incert.

Guvernul se poate baza, temporar, pe Eurofighter Halcón, care vor începe să fie livrate din această vară, și a inițiat contacte preliminare pentru achiziția avionului turcesc de generația a cincea KAAN. Totuși, niciunul dintre acestea nu rezolvă problema aviației navale, deoarece nu pot opera de pe portavion.

Harrier și portavionul

În acest context, guvernul a făcut două pariuri. Surse oficiale subliniază că misiunea șefului Statului Major al Marinei este de a prelungi cât mai mult durata de viață a avioanelor Harrier, care ar fi trebuit retrase în 2030. În acest scop, Spania negociază cu SUA achiziția unor unități Harrier retrase din uz, pentru a reutiliza componentele — o soluție temporară pentru a câștiga timp.

Al doilea pariu este realizarea unui studiu de fezabilitate de către Navantia pentru construirea primului portavion convențional spaniol, capabil să opereze până la 30 de avioane moderne. Spre deosebire de Juan Carlos I, acesta ar permite decolarea clasică, extinzând tipurile de aeronave utilizabile.

Totuși, chiar și într-un scenariu optimist, ar putea dura aproximativ 10 ani până la intrarea în serviciu a unui astfel de portavion.

Fără aviație navală, Marina ar pierde capacități esențiale: descurajare, supraveghere aeriană la distanță, superioritate aeriană punctuală și capacitate de atac de precizie de pe mare. De asemenea, ar depinde mai mult de baze terestre sau de sprijinul aliaților. Deși elicopterele și dronele pot acoperi parțial aceste funcții, ele nu pot înlocui complet aviația de luptă navală.

Un avion de succes global

Lockheed Martin a livrat 191 de avioane F-35 în 2025, un nou record, depășind cele 142 de unități livrate în 2024. Flota globală depășește astfel 1.300 de aeronave, operate de 12 țări. Alte șapte state au plasat comenzi, dar nu le-au primit încă.

Versiunea F-35B, cea care ar interesa Spania, are capacitate de decolare scurtă și aterizare verticală (STOVL), datorită sistemului LiftFan dezvoltat de Rolls-Royce.

Acest model este deja utilizat de Corpul Pușcașilor Marini din SUA, Royal Air Force, Forțele Aeriene italiene și cele japoneze. Avionul are o lungime de 15,6 metri, o anvergură de 10,7 metri și o suprafață a aripilor de 42,7 m². Poate atinge viteze de până la Mach 1,6 (aproape 2.000 km/h) și transporta până la 6.800 kg de armament.

Marina spaniolă semnalează de peste 10 ani necesitatea achiziției F-35 pentru a începe o tranziție pe care multe alte state au realizat-o deja.